SoFi Technologies: Zahlen top, Aktie flop!

Zum Wochenauftakt verlieren die Anteile jedoch deutlich an Wert. Ursache ist jedoch nicht der DeepSeek-Crash bei US-Technologiewerten , sondern das Finanzergebnis des Unternehmens. Das fiel für das zurückliegende Quartal zwar gut aus, der Ausblick weiß allerdings nicht zu überzeugen.

Die Aktie des innovativen US-Finanzdienstleisters SoFi Technologies blickt auf ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2024 zurück. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht ein Plus von 111,5 Prozent zu Buche. Damit hat sich die Geduld vieler Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt, die das Papier nach seinem Crash in 2022 eingesammelt haben.

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 19,3 Prozent auf 734,1 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um knapp 52 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der Anstieg geht vor allem auf ein hohes Kundenwachstum sowie starke Neuabschlüsse zurück.

Insgesamt konnte SoFi in den zurückliegenden drei Monaten 785.000 neue User gewinnen und erzielte insgesamt 1,1 Millionen neue Vertragsabschlüsse. Das hatte vor allem für das Segment Financial Services Folgen, in dem die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 84,4 Prozent auf 256,52 Millionen US-Dollar geklettert sind.

Vierter Quartalsgewinn in Folge, erstmals mehr als 10 Millionen User

Auch der Gewinn lag über den Erwartungen der Wall-Street-Analysten. Bereinigt (Non-GAAP) war mit einem Gewinn von 0,04 US-Dollar pro Aktie gerechnet worden. SoFi konnte diesen Betrag um 1 Cent je Anteilsschein überbieten und präsentierte so das vierte profitable Quartal in Folge.

Insgesamt belief sich der bereinigte Gewinn nach einem Fehlbetrag von 93,99 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf nun 61,03 Millionen US-Dollar. Damit rückt dauerhaft profitables Wachstum in immer größere Nähe. Lange hatten Investoren gezweifelt, ob es SoFi gelingen würde, sein Geschäftsmodell überhaupt profitabel betreiben zu können.

Vor allem die hohen Marketing-Ausgaben waren Anlegerinnen und Anlegern ein Dorn im Auge. Diese betrugen auch im abgelaufenen Quartal knapp 230 Millionen US-Dollar, darunter die Namensrechte der Heimspielstätte des NFL-Teams Los Angeles Rams. Das anhaltend starke Kundenwachstum zeigt jedoch, dass sich diese Investitionen auszahlen. Mittlerweile zählt SoFi 10,13 Millionen Kundinnen und Kunden.

Prognose enttäuscht, Verlust in Q1 erwartet

Anders als das Quartalsergebnis konnte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr nicht überzeugen. Für 2025 stellte das Management einen Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) in Höhe von 0,26 US-Dollar in Aussicht (Midpoint-Guidance). Das lag allerdings um 3 Cent unter den Erwartungen.

Auch bei der Prognose für den operative Gewinne enttäuschte SoFi mit einer Range von 845 bis 865 Millionen US-Dollar, nachdem Analysten mit 913,5 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Vor allem im ersten Quartal erwartet das Unternehmen eine deutlich langsamere Entwicklung als Experten antizipiert hatten. Beim Ertrag soll überraschend nochmal ein Minus von 0,03 US-Dollar pro Aktie stehen.

Zweistellige Verluste zum Wochenauftakt

Der überraschend schwache Ausblick wusste Anlegerinnen und Anleger nicht zu überzeugen. Die Aktie handelte in der US-Vorbörse mit zweistelligen Verlusten und startete schließlich mit einem Minus von 10 Prozent in den Handelstag. Diese Verluste konnten am Nachmittag auf -8 Prozent begrenzt werden. Dadurch haben sich die seit dem Jahresanfang erzielten Gewinne halbiert.

Der Aufwärtstrend dürfte dadurch jedoch noch nicht in Gefahr geraten. Die 50-Tage-Linie verläuft aktuell bei 15,55 US-Dollar, der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt sogar mit 9,71 US-Dollar noch im einstelligen Kursbereich. Erst darunter wäre der Trend zugunsten eines neuen Abwärtstrends gekippt.

Fazit: Gewinnmitnahmen erwägen!

Die Aktie von Finanzdienstleister SoFi gerät zum Wochenauftakt stark unter Druck. Zwar gelang dem Unternehmen ein starkes Schlussquartal, der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr sowie das laufende Quartal überzeugten jedoch nicht. Ein großes Ärgernis ist vor allem der zu erwartende Verlust, der erneut Sorgen um nachhaltige Profitabilität aufkommen lässt.

Wenngleich der Aufwärtstrend der Aktie aus technischer Perspektive nicht gefährdet ist, lässt die Bewertung Zweifel daran aufkommen, wie viel Luft SoFi aus der Sicht der Fundamentalanalyse hat. Beim Gewinn ist das Unternehmen für 2025 bereits mit dem 62-fachen bewertet. Das liegt um fast das Fünffache über dem Branchendurchschnitt. Auch bei anderen Finanzkennzahlen kann SoFi nicht überzeugen. Wer hier investiert ist, dürfte gut daran tun, jetzt über Gewinnmitnahmen nachzudenken.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SoFi Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,14 % und einem Kurs von 15,51EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 17:16 Uhr) gehandelt.

