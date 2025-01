Baerbock wirft Union Gefährdung von Europa vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock wirft CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor, mit seinen Vorschlägen für deutsche Alleingänge in der Migrationspolitik den europäischen Zusammenhalt zu gefährden. Wenn man damit anfange, Europarecht zu brechen, dann gehe Europa kaputt, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Sie warf Merz und der Union dabei auch vor, im Bundestag eine Zusammenarbeit bei der notwendigen Anpassung des deutschen Rechts an die neuen gemeinsamen EU-Asylregeln zu verweigern.

"Gerade in diesen Zeiten braucht es ein starkes Europa", sagte Baerbock. National die Grenzen abzuriegeln, sei darüber hinaus nicht nur europarechtsfeindlich und europafeindlich, sondern in der Realität auch gar nicht umsetzbar. "So viele Polizisten haben wir ja gar nicht", sagte sie. Für die Verunsicherung, die durch die Debatte bei den europäischen Partnern entstehe, wolle sie sich entschuldigen.