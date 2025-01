Russell 2000 – Wird der Trump-Trade endlich zünden?

Der Russell 2000 legte seit der Wahl Trumps im November nur um 0,5 Prozent zu, während der breite S&P 500 um drei Prozent zulegte. Allerdings ging der Markt am Montag auf Korrekturkurs, nachdem Chinas Deep-Seek-KI die US-amerikanischen Techtitel purzeln ließ.

Manche Einzelaktien aus dem Russell 2000 entwickelten sich besser als der Gesamtindex. So wie Petco, Einzelhändler von Produkten und Dienstleistungen für Haustiere beispielsweise, auf Jahressicht über dem S&P 500, mit rund 50 Prozent Zuwachs im letzten Jahr.

Ursprünglich hatten viele kleine Unternehmen große Hoffnungen auf Trumps Wiederwahl gesetzt, da sein Fokus auf Deregulierung und Steuererleichterungen liegt. Diese Faktoren wirken sich deutlich stärker auf kleine Unternehmen aus als auf die großen Player.

Trotz dieser Aussichten zögern Investoren jedoch, sich nach jahrelangen Enttäuschungen in Small-Caps zu stürzen. Der S&P 500 hat den Russell 2000 in den letzten vier Jahren und in neun der letzten elf Jahre deutlich übertroffen. Im vergangenen Jahr stieg der S&P 500 um beeindruckende 23 Prozent, während der Russell nur 10 Prozent zulegte.

Aber es gibt Hoffnung: Auch wenn dieser Teil des sogenannten Trump-Trade in Sachen Small Caps noch nicht wirklich zündet, könnte er eine solide Grundlage für zukünftige Erfolge legen.

Rob Ginsberg, Strategist bei Wolfe Research bemerkte, dass alle Sektoren des Russell 2000 im letzten Monat gewachsen sind, nachdem sie vorher "tief im Minus" waren. "Weitere Gewinne erscheinen wahrscheinlich", fügt er hinzu und erklärt, dass der Optimismus besonders durch die langfristige Entwicklung des Index gestützt wird. "Der Russell 2000 hat nach Jahren von Schwankungen eine starke Basis gebildet. Wenn der Widerstand bei 2.450 Punkten fällt, könnte es richtig nach oben gehen."

Der Russell liegt derzeit bei rund 2.307 Punkten, und damit gut 6 Prozent hinter dem Widerstand von 2.450 Punkten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2392,34 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer