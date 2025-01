Vistra - Aktie im Rampenlicht - 27.01.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vistra in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,47 % bestehen.

Mit einer Performance von -18,41 % musste die Vistra Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,15 % geändert.

Bei den Einzelthemen geht es heute um Siemens Energy, Infineon, ASML, Nvidia, Marvell Technology und Vistra Energy. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag.

Mit einem Plus von 264 % hat Vistra Energy die Aktie von Nvidia im Jahr 2024 in den Schatten gestellt. Wer hätte gedacht, dass sich ein „Langweiler“ in weniger als 4 Jahren verzehnfachen kann. Doch die Aktie profitiert massiv vom KI-Hype. Genauso …