Diese DAX-Werte trotzen dem KI-Ausverkauf am Montag

Die Kursrallye, die den deutschen Leitindex seit Anfang des Jahres um gut 1500 Punkte auf zeitweise 21.512 Zähler katapultiert hat, geht zum Wochenstart die Luft aus. Am Wochenende hatte die chinesische KI-Anwendung DeepSeek für Aufregung gesorgt und für manche Marktteilnehmer offenbar die hohen Bewertungen vieler KI-Profiteure in Frage gestellt.

Siemens Energy leidet massiv unter der Unsicherheit: Nach einem Kurssprung in der Vorwoche stürzte die Aktie auf unter 48 Euro – rund zehn Milliarden Euro Börsenwert wurden vernichtet.

Ansonsten ging das Montagsgewitter für die deutschen Aktien glimpflich aus. "Glück für den DAX, in dem nicht ganz so viel Technologieaktien enthalten sind", schreibt Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar. Zu den Tagessiegern gehören Symrise, Zalando, Brenntag und der Wohnungskonzern Vonovia.

Tipp aus der Redaktion: Der weltweite Markt für Krebsmedikamente verzeichnet ein stetiges Wachstum und soll bis 2029 auf 244 Milliarden Euro anwachsen. Fordern Sie jetzt unseren neuen kostenlosen Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien durchstarten und zu Ihrem Börsenerfolg in 2025 beitragen könnten!

Beim Modeonlinehändler Zalando zeigt der Trend schon seit Jahresanfang nach oben. Vergangene Woche hatten die Analysten von Warburg Research ihr Kaufen-Votum für die Aktie bestätigt und sehen ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent.

Auch die Aktie von Chemiedistributeur Brenntag konnte am Montag mit einem Plus von 3,5 Prozent kräftig zulegen. Rückenwind gab es von den Analysten der Berenberg Bank, die für die Chemiebranche Licht am Ende des Tunnels sehen. "Wir glauben nicht, dass sich die Situation 2025 verschlechtern wird. Es könnte Spielraum für eine kurzfristige Neubewertung geben, wenn die Zölle nicht zu belastend sind und Chinas makroökonomische Situation günstig ist", schreiben die Experten in ihrem Report.

Im MDAX liegt Industrieriese Thyssenkrupp mit einem Plus von 4,5 Prozent ganz vorne. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten treibt der Essener Stahlriese den Bau einer milliardenschweren Direktreduktionsanlage in Duisburg voran. Die Anlage, die zunächst mit Erdgas und später mit Wasserstoff betrieben werden soll, soll den CO₂-Ausstoß der Stahlproduktion um bis zu 50 Prozent senken. Konzernchef Miguel López betonte zur Hauptversammlung, dass das Projekt nicht von der sofortigen Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff abhängt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 21.299PKT auf TTMzero (27. Januar 2025, 17:25 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22368,96 Pkt , was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer