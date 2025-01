Förderung eines sicheren und respektvollen Arbeitsumfelds

LAVAL, QC, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf dem Erfolg des Tags der Freundlichkeit in den vergangenen zwei Jahren startet Circle K eine ganze Woche lang Kampagnen zur Förderung der Freundlichkeit in seinem europäischen Filialnetz mit lokalen Aktivitäten, die den gegenseitigen Respekt und ein sicheres, inklusives Arbeitsumfeld für alle fördern sollen. Dazu gehören kundenorientierte Anerkennungsmaßnahmen wie „Zahle für den Nächsten", bei dem die Kunden der nächsten Person einen kostenlosen Kaffee spendieren, sowie die Belohnung freundlicher Kunden durch Auszeichnungen und Anerkennungen in den Geschäften.

„Die meisten Kunden behandeln unsere Teammitglieder mit Respekt, aber es gibt einen kleinen Prozentsatz, der sich negativ verhält, von verbaler Belästigung bis hin zu Übergriffen. Die Woche der Freundlichkeit ist unser jährlicher Versuch, unsere Kunden an die Bedeutung von Respekt zu erinnern und gleichzeitig diejenigen zu würdigen, die Freundlichkeit zeigen. Wir verdoppeln diese Bemühungen mit einer ganzen Woche voller Aktivitäten. In den letzten drei Jahren haben wir unzählige Geschichten von unseren Filialmitarbeitern gehört, wie diese Initiative ihnen das Gefühl gibt, gehört zu werden. Ihre Rückmeldungen zeigen uns deutlich, warum wir diese wichtige Kampagne fortsetzen", sagt Preben Kristiansen, Personalleiter für Europa.

Belästigung am Arbeitsplatz ist nach wie vor eine Herausforderung für viele Branchen mit Kundenkontakt – so auch für Circle K, wo etwa ein Drittel der 2024 befragten europäischen Filialmitarbeiter berichtete, dass sie von Kunden belästigt wurden. Die Bemühungen des Unternehmens zur Bekämpfung von Mobbing gehen über die Tage der Freundlichkeit hinaus. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich die Teammitglieder am Arbeitsplatz sicher und unterstützt fühlen.

Zu den Initiativen gehören:

Team- und Führungsschulungen zur Prävention von Belästigung und zu Deeskalationsstrategien

Vereinfachte Meldeverfahren für Vorfälle, unterstützt durch vertrauliche Beratungsstellen

Sensibilisierung der Kunden durch sichtbare Beschilderung an den Bahnhöfen, um den Respekt vor dem Personal zu fördern

Zugang zu Beratungsdiensten über das Mitarbeiterunterstützungsprogramm von Circle K

Diese Bemühungen sind Teil des weltweiten Engagements des Unternehmens, Belästigungen am Arbeitsplatz zu bekämpfen und gleichzeitig positive Kundenkontakte zu fördern.

