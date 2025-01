Euro legt etwas zu - Ifo-Index etwas besser als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0503 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,0454 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0530 (Freitag: 1,0472) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9496 (0,9549) Euro.

"Zum Jahresbeginn hält der Pessimismus in den Chefetagen der deutschen Unternehmen an", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Selbst mit der Perspektive der nahen Bundestagswahl findet sich von Aufbruchsstimmung in der deutschen Wirtschaft keine Spur." Die Daten deuten laut Kater auf eine anhaltende Stagnation in der ersten Jahreshälfte hin.

Im weiteren Verlauf der Woche stehen die Notenbanken im Blick der Finanzmärkte. Am Mittwoch wird zunächst die US-Notenbank Fed ihre Entscheidung verkünden. Hier wird keine Änderung erwartet. Sie dürfte zunächst die Entscheidungen der neuen Regierung unter US-Präsident Donald Trump abwarten.

Auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) werden keine Überraschungen erwartet. "Von der EZB-Sitzung am Donnerstag erwarten wir kaum Marktimpulse, da Lagarde das Mantra der 'Datenabhängigkeit' weiter betonen dürfte und 0,25 Prozentpunkte-Zinssenkungen für die kommenden beiden Sitzungen jeweils nahezu voll eingepreist sind", kommentierten Experten der Dekabank. "Damit dürften sich Marktteilnehmer hauptsächlich auf den Inflationsausblick der Notenbanker konzentrieren."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84106 (0,84413) britische Pfund, 162,21 (163,90) japanische Yen und 0,9453 (0,9494) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2743 Dollar. Das waren 27 Dollar weniger als am Freitag./jsl/he