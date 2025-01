Techwerte mit Kurssturz

Der Elektrotechnikkonzern Siemens Energy, Suss Microtec, Aixtron und Infineon, die niederländischen Branchenriesen ASML, ASM International und BE Semiconductor und andere namhaften Chiphersteller erleben wahrlich einen rabenschwarzen Montag, innerhalb dessen die Verlustspanne bis zu 21 Prozent beträgt. Der US-Technologieindex NASDAQ 100 stürzte regelrecht ab und konnte sich erst am 50-Tage-Durchschnitt um 21.145 Punkten wieder fangen. Dennoch bewegt sich das Barometer innerhalb der Handelsspanne der letzten zwei Wochen grob seitwärts und lässt mit weiteren Signalen auf sich warten. Aus technischer Sicht war ein Kursrückgang ohnehin überfällig, zumal das Barometer an seiner oberen Aufwärtstrendbegrenzung zuvor gescheitert war. Luft nach unten besitzt das Barometer aber noch, sollte im Zuge dessen jedoch keine fünfwellige Impulswelle ausbilden, um nicht einen mittelfristigen Trendwechsel zu riskieren.

Solange der NASDAQ 100 seinen seit nunmehr Dezember 2022 bestehenden Aufwärtstrend verteidigen kann, bleibt das Barometer aus technischer Sicht weiter auf Wachstumskurs. Rücksetzer unter 20.538 Punkte würden allerdings weitere Korrekturrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 19.780 Punkten und damit auch die untere Trendkanalbegrenzung forcieren. Entsprechend dieser Entwicklung könnte sogar ein Short-Investment im laufenden Abwärtstrend in Erwägung gezogen werden. Auf der Oberseite hat sich durch das Vorwochenhoch bei 21.945 Punkten eine neue Sachlage ergeben, erst oberhalb dieses Niveaus dürfte das Barometer die nächste Zielzone um 22.577 Punkten und darüber 23.021 Zähler in Angriff nehmen. Welche Entwicklung das Barometer schlussendlich in den nächsten Tagen und Wochen einschlägt, wird maßgeblich von der Nachrichtenlage aus China abhängen.

