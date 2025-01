Dax lässt nach - Kurssturz bei Siemens Energy

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.282,18 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,53 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Die Nachrichten vom chinesischen Start-Up DeepSeek zwingen die Anleger, ihre Positionen in großen Technologieunternehmen und der gesamten KI-Lieferkette zu hinterfragen", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die aktuellen Entwicklungen. "Zu hoch sind die Bewertungen in den vergangenen Monaten gestiegen und damit verwundbar gegenüber plötzlich auftauchender Konkurrenz aus dem Reich der Mitte geworden."









Vor allem bei den Anlegern von Siemens Energy ist die Verunsicherung zu spüren, die Aktie des Konzerns verzeichnete kurz vor Handelsschluss Kursverluste von über 20 Prozent im Minus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0500 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9524 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.740 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 83,91 Euro pro Gramm.



Der



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Siemens Energy Aktie Beiträge: 4.188 Beiträge:

"Die große Frage für diese Woche ist nun, ob sich ein zweiter Abverkauf nach den Quartalszahlen und den Notenbank-Sitzungen einstellt oder ob sich die Schnäppchenjäger bereits so sicher fühlen, dass sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen und schon wieder im Rally-Modus sind", so Oldenburger.Vor allem bei den Anlegern von Siemens Energy ist die Verunsicherung zu spüren, die Aktie des Konzerns verzeichnete kurz vor Handelsschluss Kursverluste von über 20 Prozent im Minus.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0500 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9524 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.740 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 83,91 Euro pro Gramm.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 77,25 US-Dollar, das waren 125 Cent oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.