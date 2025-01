MDAX trotzt dem Trend: Einziger Gewinner unter den großen Indizes!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,31% und steht aktuell bei 21.301,44 Punkten. Ähnlich zeigt sich der TecDAX, der mit einem Minus von 0,29% bei 3.635,54 Punkten notiert. Auch der SDAX verzeichnet Verluste und fällt um 0,21% auf 14.278,34 Punkte. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Anstieg verzeichnen. Er legt um 0,16% zu und erreicht 26.134,71 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der Dow Jones nahezu unverändert mit einem minimalen Rückgang von 0,04% und steht bei 44.386,28 Punkten. Der S&P 500 hingegen muss einen deutlicheren Verlust hinnehmen und fällt um 1,75% auf 5.993,46 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der S&P 500 mit einem deutlichen Minus hervorsticht, während der MDAX als einziger der betrachteten Indizes im Plus liegt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 3.73%.Zalando folgt mit 3.28%, während Symrise mit 3.24% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 20.51%, gefolgt von Siemens mit -3.50% und Infineon Technologies mit -1.72%.Im MDAX stechen ThyssenKrupp mit 4.31% und TAG Immobilien mit 2.79% hervor. Deutsche Wohnen rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2.44% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls eine negative Tendenz, angeführt von Hochtief mit -5.24%. AIXTRON und Jenoptik folgen mit -5.18% und -4.50%.Im SDAX ist Stabilus mit einem Anstieg von 4.84% der Spitzenreiter, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit 4.77% und Grand City Properties mit 3.40%.Die Flopwerte im SDAX sind von starken Verlusten geprägt, insbesondere SUESS MicroTec mit -8.73%. SMA Solar Technology und ATOSS Software verzeichnen Rückgänge von -5.06% und -4.43%.Im TecDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von Deutsche Telekom mit 1.81%, gefolgt von CompuGroup Medical mit 1.39% und freenet mit 1.18%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen eine ähnliche Negativentwicklung wie im MDAX, mit Jenoptik und AIXTRON, die beide -4.50% und -5.18% verlieren, sowie SUESS MicroTec mit -8.73%.Im Dow Jones führen Travelers Companies mit 3.10% und Johnson & Johnson mit 2.91% die Liste der Gewinner an, während Salesforce mit 2.78% ebenfalls im Plus liegt.Die Flopwerte im Dow Jones sind stark ausgeprägt, mit NVIDIA, das um -11.09% fällt, gefolgt von Cisco Systems mit -4.74% und Microsoft mit -3.79%.Im S&P 500 hebt sich AT&T mit einem Anstieg von 5.24% hervor, gefolgt von SBA Communications Registered (A) mit 4.08% und American Water Works mit 3.80%.Die Flopwerte im S&P 500 sind dramatisch, angeführt von Arista Networks Inc Registered Shs mit -19.08%, gefolgt von Quanta Services mit -16.43% und Broadcom mit -16.26%.