Rekord-Wertverlust für Nvidia nach Schock um KI aus China Der Chipkonzern Nvidia hat nach dem Schock um angeblich drastisch günstigere KI aus China auf einen Schlag so viel Wert an der US-Börse verloren wie kein anderes Unternehmen zuvor. Der Börsenwert brach am Montag zeitweise um mehr als 460 Milliarden …