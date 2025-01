US-Tech-Schwäche belastet außerhalb der Branche kaum

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Kursrutsch in der US-Technologiebranche hat Europas Aktienmärkte am Montag wenig beeindruckt. Nach anfangs deutlicheren Verlusten schloss der EuroStoxx 50 0,59 Prozent tiefer mit 5.188,45 Punkten. Damit zollte der Eurozonen-Leitindex seinem starken Lauf seit Mitte Januar ein wenig Tribut. Dieser hatte ihm am Freitag den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende beschert.

Der britische FTSE 100 machte zu Wochenbeginn sein Minus aus dem Verlauf am Ende wett und ging 0,02 Prozent fester mit 8.503,71 Punkten aus dem Handel. Der SMI in Zürich legte sogar um 1,05 Prozent auf 12.416,61 Zähler zu. Ihm halfen deutliche Kursgewinne der defensiven Schwergewichte Nestle , Novartis und Roche .