Bildung ist die entscheidende Ressource, die wir in Deutschland haben! / Das Unternehmensnetzwerk Wissensfabrik wird 20 Jahre alt (FOTO)

Zitat:-> Um es mal etwas auseinanderzuklamüsern zuerst mal ein Blick auf. Du schreibst:---> Was Du völlig außer Acht läßt, sind die in diesem langen Zeitraum gezahlten. Einen Überblick ab 1999 gibt es hier: https://www.finanzen.net/dividende/basf . Die gezahlten Dividenden von 1999 bis 2023 liegen bei. Wenn Du diesen Betrag zu Deinen 47 € addierst landest Du bei 101,37 €. Das entspricht einer ver-6,8-Fachung, liegt also sehr nah an dem von Dir propagierten Durchschnitt von 7,0. Damit ist es aber noch nicht zu Ende.---> Du vergleichst ein BASF-Investment über diesen Zetitraum mit einem Amazon-Investment. Hätte man beide Aktien damals gekauft, und bis heute gehalten, hätte man, um bei der Vergleichbarkeit zu bleiben, noch keine Amazon-Aktien verkaufen dürfen. Um hier die BASF gleichzustellen, hätte man die gezahlten Dividenden direkt wieder in BASF investieren müssen. Die von mir verlinkte Übersicht zeigt auch, wie hoch die Dividendenrendite im jeweiligen Jahr war. Im Durchschnitt für diesen Zeitraum betrug sie 4,28 %. Bei Reinvestition in BASF würde Dein heutiger Aktienbestand 2,85 mal so hoch sein wie am Beginn. Der umgerechnete Wert wäre also 47 € * 2,85 = 134 €.---> Damit hätte sich derrundt, und würde damitliegen.-> Nun zu: Ja, hättest Du Dein Geld 1997 in Amazon gesteckt statt in BASF, würdest Du jetzt finanziell bedeutend besser dastehen. Nur gibt es hier einige Dinge zu beachten:---> Amazon war 1997 eine von tausenden Firmen, die im noch jungen Internet das Geschäftsfeld der Zukunft sahen. Amazon hat Bücher online verkauft. EIn horrendes Verlustgeschäft mit nichtvorhandenem Burggraben.Weit über 90 %, wenn nicht sogar über 99 % dieser Firmen dürften bis zum heutigen Tag Pleite gegangen oder in der Versenkungen verschwunden sein. Die Trefferquote wäre also extrem gering gewesen. Wäre es so einfach gewesen, den Gewinner zu ermitteln, hätten es alle machen können. Oder hast Du so überragende Analysefähigkeiten? Ganz konkret: Hast Du oder hat irgendjemand in Deinem Umfeld 1997 in nennenswertem Umfang Amazon-Aktien gekauft und bis heute gehalten?---> BASF verdankt seine Kursperformance der letzten 27 Jahre im wesentlichen dem eigenen Tun als alteingesessene, produzierende Firma. Amazon verdankt seine Kursperformance im wesentlichen Anderen. Wieso? Weil sich in der Wild West-Zeit des Internet irgendwann die US-Großbanken und Fonds entschlossen haben, aus all den Firmen mit vergleichbarem Geschäftsmodell eine rauszupicken, die sie mit massiven Geldzuflüssen dabei unterstützt haben, die Konkurrenz in den Ruin zu treiben. Und das, währendselbsthat. Gleichzeitig hat die ebenso defizitätre Konkurrenz von den Banken kein (neues) Geld bekommen, und mußte infolgedessen die Segel streichen. Und nur dieser Tatsache verdankt Amazon, daß es heute da steht, wo es steht.---> Schaut man in die Zukunft, sieht man in BASF einen großen Chemiekonzern, der die Grundstoffe für viele Dinge herstellt, auf die jeder einzelne in seinem täglichen Leben angewiesen ist - im Normalfall, ohne es zu wissen.Der derzeitige Erfolg von Amazon gründet sich doch lediglich auf seine Größe. Wer sagt, daß das immer so bleiben muß? Das eigentliche Amazon-Geschäft ist weiter extrem margenschwach. Der Burggraben ist auch heute noch minimal. Am Ende lebt Amazon von seinen Cloudservices. Aber auch hier ist die Konkurrenz deutlich größer als die Anzahl von Chemikonzernen der Bedeutungsklasse von BASF. Wer weiß schon, ob Google vielleicht in naher Zukunft die Quantenrechner tatsächlich zum Laufen bekommt. Wer weiß, ob Amazon dann mit seinen Serverfarmen noch mithalten kann. EInfach nur externe Speicher anbieten, dürfte jedenfalls auch irgendwann zum Niedrigmargengeschäft werden. Dazu dürfte auch hier der Burggraben zu gering sein.-> Abschließend noch eine Anmerkung zu Deinen-Vergleichen. Hättest Du seit 1997 statt auf Amazon jedes Jahr am Jahresanfang auf die Aktie gesetzt, die bis zum jeweiligen Jahresende die beste Performance weltweit hingelegt hat, dann wärst Du heute mit ziemlicher Sicherheitd der reichste Mann der Welt. Auch, wenn Du mit nur 1.000 DM angefangen hättest. Du sieht, wie sinnlos solche Vergleiche sind.-> Nichtsdestotrotz, das Jahr ist ja noch jung,. Also her damit, Schlaumeier!