Hisense TV-Lieferanteil bei 14,06 % im Jahr 2024, hält die globale Position als Nummer 2 in drei aufeinanderfolgenden Jahren

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich der

globalen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat seine Dominanz auf dem

globalen TV-Markt weiter ausgebaut und in drei aufeinanderfolgenden Jahren das

zweithöchste jährliche TV-Liefervolumen weltweit erzielt. Laut dem neuesten

Bericht von AVC Revo zeigte Hisense im Jahr 2024 eine außergewöhnliche Leistung

und verzeichnete einen signifikanten Anstieg der Lieferungen um 11,9 % im

Vergleich zum Vorjahr, mit einem Anteil an den Lieferungen von 14,06 %. Von 2022

bis 2024 haben die Fernsehgeräte von Hisense drei Jahre in Folge den zweiten

Platz bei den weltweiten TV-Lieferungen gehalten.



Im Jahr 2024 konsolidierte Hisense seine Position auf dem globalen TV-Markt mit

einem Anteil von 14,06 % an den weltweiten TV-Lieferungen. Dank des Sponsorings

großer Sportereignisse und der starken Marktnachfrage nach Großbildfernsehern

erreichte Hisense im Jahr 2024 einen Anteil von 47 % am globalen Markt für

Fernseher mit einer Größe von 100 Zoll und mehr und war damit weltweit die

Nummer 1.







technologischen Fortschritten. Auf der CES 2025 stellte das Unternehmen

bahnbrechende Innovationen vor, darunter den revolutionären

116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher mit RGB Local Dimming Display Technology und

den verbraucherfreundlichen 136-Zoll-MicroLED-Bildschirm, der eine kühne Vision

für die Zukunft des Home-Entertainments bietet. Darüber hinaus hebt Hisense das

TV-Erlebnis auf ein neues Niveau der Personalisierung und des Komforts. Diese

Innovationen werden den Fans ein intensives Erlebnis bei der

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 bieten. "Für mich waren die drei

Schlüsselwörter für 2024 Leidenschaft, Hingabe und Innovation", sagte David



Americas. "Mit diesen drei Schlüsselwörtern war es uns möglich, das ganze Jahr

über so gute Ergebnisse erzielen."



Von der Innovation ultrahochauflösender, intelligenter Bildschirme bis hin zur

Entwicklung nahtloser KI-Technologie, die hinter den Kulissen arbeitet, von der

Entwicklung energieeffizienter Lösungen bis hin zur Förderung immersiver

Unterhaltungserlebnisse - Hisense engagiert sich für Technologien, die den

Verbrauchern einen echten Mehrwert bieten und die Art und Weise verbessern, wie

Menschen leben, sich verbinden und die wichtigsten Momente genießen.



Informationen zu Hisense Hisense ist eine weltweit führende Marke für

Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense

weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei den

Fernsehgeräten mit 100 Zoll oder mehr. Das Unternehmen hat schnell expandiert

und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf

Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.



