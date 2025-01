Newmark stärkt europäische Präsenz mit Markenausrichtung für globales Wachstum

NEW YORK und LONDON, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister für Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gibt bekannt, dass die in London ansässigen Immobilienberatungsunternehmen BH2 und Gerald Eve nun unter dem Namen Newmark firmieren.

Das seit 2011 am schnellsten wachsende börsennotierte Gewerbeimmobilienunternehmen vermarktet die Marken BH2 mit Sitz in London und Gerald Eve

Newmark erwirtschaftete in den 12 Monaten vor dem 30. September 2024 fast 350 Mio. USD Umsatz außerhalb der USA, was einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 60 % seit dem Börsengang im Jahr 2017 entspricht. Der Großteil davon stammt aus Großbritannien und Kontinentaleuropa, wo das Unternehmen eine starke Basis marktführender Talente aufgebaut hat, die von über 1.000 Fachleuten repräsentiert werden, darunter in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Belgien, Italien und Polen.

„Die schnelle und frühzeitige Expansion von Newmark in ganz Europa spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Expertise und Lösungen zu bieten", sagte Barry Gosin, Chief Executive Officer. „Die Vereinheitlichung unserer Marke versetzt uns in die Lage, in kritischen Märkten, in denen wir im Rahmen unserer internationalen Expansion in naher Zukunft voraussichtlich Dienstleistungen in nahezu allen Branchen anbieten werden, noch erfolgreicher zu sein."

Das Unternehmen hat durch die Übernahme von BH2, Gerald Eve, Harper Dennis Hobbs, Knotel und Deskeo sowie durch die Besetzung wichtiger strategischer Positionen mit Top-Talenten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland sein Dienstleistungsangebot in ganz Europa erweitert. Newmark hat in den letzten Jahren auch seine internationalen Aktivitäten in Märkten wie Kanada, Mexiko, Singapur, Hongkong und Indien erheblich ausgebaut.

Newmark ist heute mit mehr als 20 europäischen Niederlassungen1 in verschiedenen Geschäftsbereichen und Immobilienarten tätig, darunter Kapitalmärkte, Immobilienberatung für Unternehmen, Fremdkapital- und strukturierte Finanzierungen, Unternehmenssteuern, Planung und Entwicklung, Mietervertretung, Vermietung von Gewerbeimmobilien und Bewertung und Beratung. Die renommierten Führungskräfte von Newmark im Bereich Gewerbeimmobilien, Tony Gibbon, Simon Prichard und David Harper, beaufsichtigen und unterstützen die britischen Unternehmen von Newmark, während Marcus Lütgering, Alexandre Gotti, Francois Blin und Emmanuel Frénot die Geschäfte in Deutschland und Frankreich vorantreiben. Alle arbeiten eng mit Michael Lehrman, dem President von Großbritannien, und den marktführenden US-Geschäftsbereichen von Newmark zusammen.