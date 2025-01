OKX erhält als erste globale Börse eine MiCA-Lizenz und wird über 400 Millionen Europäern lokalisierte Krypto-Produkte anbieten

Europäische Kunden können auf die regulierten Krypto-Börsenprodukte und -dienstleistungen von OKX zugreifen, einschließlich OTC-Handel, Spot-Handel oder Bot-Handel, für über 240 Kryptowährungstoken in über 260 Handelspaaren

Die Plattform wird in den jeweiligen Landessprachen der Region verfügbar sein, Kunden werden Zugang zu Anzeigen in der Landeswährung und Kundensupport in der Landessprache haben

VALLETTA, Malta, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- OKX, ein führendes globales Unternehmen für Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es die erste globale Börse ist, die eine Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Lizenz erhalten hat. Mit Erreichen dieses Meilensteins kann OKX über seinen Hub im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit Sitz in Malta regulierte, lokale Krypto-Dienstleistungen für über 400 Millionen Europäer anbieten.

OKX-Kunden in der Region haben im Rahmen des MICA-Lizenzierungsrahmens Zugang zu den regulierten Krypto-Börsenprodukten von OKX, einschließlich OTC-Handel, Spot-Handel, Bot- und Copy-Trading, für über 240 Kryptowährungstoken in über 260 Handelspaaren und über 60 Euro-basierte Handelspaare. Die OKX-Website und die mobile App werden in der gesamten Region an die jeweiligen Landessprachen angepasst, Beträge in der jeweiligen Landeswährung anzeigen und einen Kundensupport in der jeweiligen Landessprache bieten.

OKX-Kunden in der Region können kostenlos Euro per Banküberweisung einzahlen und abheben und Kryptowährungen einfach mit Karten und anderen vertrauenswürdigen lokalen Zahlungsmethoden kaufen.

Erald Ghoos, Geschäftsführer von OKX Europe, sagte: „Die vollständige MiCA-Lizenz ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg von OKX als verantwortungsbewusster Marktführer und Innovator im globalen Krypto-Ökosystem. Europa hat ein enormes Potenzial, zu einem Eckpfeiler für Exzellenz im Bereich digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie zu werden, und der MiCA-Rahmen schafft eine solide Grundlage für das weitere Wachstum der Branche. Dieser Meilenstein bekräftigt unser Engagement, sichere und innovative Lösungen für digitale Vermögenswerte in einem regulierten Rahmen bereitzustellen."