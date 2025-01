Toshiba TVs KI-Engine katapultiert Home Entertainment in neue Dimensionen

Mit KI -verbessertem Chip in die Zukunft der Unterhaltung

HONGKONG, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Inmitten der KI-gesteuerten Landschaft der vergangenen CES 2025 definieren Smart-Home-Ökosysteme die Erwartungen der Verbraucher neu. Als bahnbrechende Marke in der Elektronikindustrie setzt Toshiba TV immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation. Die KI-gesteuerten Toshiba TV REGZA-Engines definieren das Fernsehen neu – sie verwandeln jeden Bildschirm in eine intelligente, reaktionsschnelle Leinwand, die die tiefsten Unterhaltungsbedürfnisse der Zuschauer versteht und vorwegnimmt.

Das Herzstück der technologischen Innovation von Toshiba TV ist die REGZA Engine ZRi, ein hochentwickelter Prozessor, der den Fernsehgenuss verändert. Dieser intelligente Chip liefert eine unverfälschte 4K-Auflösung, die durch Dolby Vision IQ verbessert wird, und geht damit über herkömmliche Display-Technologien hinaus. Die fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen analysieren jedes Bild präzise und passen Bild- und Tonparameter dynamisch an, um die visuelle Klarheit, die Farbtiefe und das allgemeine Unterhaltungserlebnis bei verschiedenen Inhaltstypen zu optimieren.

Neudefinition der Bild- und Tonwahrnehmung durch intelligente Technologie

Der Toshiba TV X9900 liefert lebensechte Bilder mithilfe von Millionen selbstleuchtender Pixel, die Farben in der Nähe erkennen, und bietet 4K-Qualität mit Full HD-Inhalten, die Details enthüllen, von denen Sie nie wussten, dass sie existieren. Von Naturdokumentationen bis hin zu Sportübertragungen - die Farb- und Schattenwiedergabe des Fernsehers entführt die Zuschauer in bemerkenswerte visuelle Landschaften. REGZA Power Audio Extreme bietet einen beeindruckenden Klang, während die psychoakustische Bassverstärkungstechnologie die Frequenzen intelligent anpasst und so ein kraftvolles Klangerlebnis schafft, das die Unterhaltung verändert.

In dieser Ära der rasanten Innovation ist Toshiba TV ein Vorreiter für einen technikaffinen Lebensstil. Die Zukunft des Home Entertainment ist da: Toshiba TV bietet eine visuelle und akustische Reise, die das Unterhaltungserlebnis für die ganze Familie neu definiert.

Informationen zu Toshiba TV:

Toshiba TV blickt auf eine über 70-jährige Geschichte in der Produktion von Fernsehern zurück und ist bekannt für seine exquisite Handwerkskunst, innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem sich das Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV entspringt dem Streben der Kunden nach Exzellenz und bietet verantwortungsvolle Produkte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails sowie technologischen Fortschritt und vereint ästhetisch ansprechendes Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für Authentizität in der realen Welt und sein aufrichtiges Engagement für seine Kunden zu unterstreichen sowie die langjährige Designphilosophie und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität von Toshiba TV zu demonstrieren.

