Vistra: Dieser Top-Performer aus dem S&P 500 geht am Montag baden

Zum Jahresende war der Vistra-Aktie etwas die Puste ausgegangen, im Dezember brach die Aktie um 15 Prozent ein. Doch mit dem Start ins neue Jahr gelang dem Papier die Wende. Ende vergangener Woche kratzte die Aktie erstmals an der Marke von 200 US-Dollar, bevor der DeepSeek-Schock die Aktie am Montag tief ins Minus riss.

Ein gemischtes Fazit ziehen am Montag auch die Analysten der Bank of America (BofA Research), die die Aktie mit einer Haltempfehlung und einem Kursziel von 206 US-Dollar wieder in ihre Coverage aufnehmen. Viel des gegenwärtigen Momentums bei Stromerzeugern sei bereits in der Aktie eingepreist.

Mit einer dominierenden Marktstellung im Bereich Einzelhandelsstrom sieht BofA-Analyst Ross Fowler die Aktie an einer Wachstumsgrenze. Die natürliche Absicherung zwischen Einzelhandels- und Erzeugungsgeschäft sorge zwar für stabile Cashflows, begrenze jedoch das Potenzial bei steigenden Strompreisen. "Unsere Analyse deutet darauf hin, dass die Upside bei Strompreisen bereits weitgehend eingepreist ist," erklärt Fowler. Zwar könnte Vistra von steigenden Strompreisen bei Netzanbieter ERCOT (Texas) und durch Co-Location-Deals mit Rechenzentren profitieren, doch der Analyst bleibt skeptisch. Nur vier der nuklear betriebenen Kraftwerke von Vistra bieten potenziell relevante Kapazitäten für diese Deals, die durch regulatorische Unsicherheiten belastet werden. "Wir erwarten einen begrenzten Beitrag zum EBITDA, selbst bei optimistischen Szenarien," so Fowler.



Zu den potenziellen Risiken zählt der Analyst eine Verzögerung bei der Umsetzung von Datacenter-Partnerschaften. Andererseits könnte eine regulatorische Beschleunigung oder unerwartete M&A-Aktivitäten zusätzlichen Schwung bringen. In jedem Fall dürfte die Luft für die stark gelaufene Aktie dünner werden, so Fowler. "Das aktuelle Bewertungsniveau von 10,76 beim EV/EBITDA für 2027 liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt von 7,1". Der Markt scheint auf mittelfristiges Wachstum zu setzen, doch Anleger sollten Vorsicht walten lassen. Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

