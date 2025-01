Nvidia-Massaker: Trump und der Sputnik-Moment für US-KI!

Der Schwarze Schwan DeepSeek sorgt für ein Kurs-Massaker bei Nvidia - es ist eine Art "Sputnik-Moment" für Trump und die USA! Denn bislang galt: die USA sind das nonplusultra in Sachen KI, ihr Flagschiff Nvidia dabei das wertvollste Unternehmen der Welt, der Chip-Konzern Nvidia. DeepSeek aber ist wie der Sputnik-Moment im Jahr 1957, als die USA regelrecht geschockt war, dass die UdSSR einen Satelliten ins All schossen (weswegen es für die Amerikaner so ungeheuer wichtig war, als erster zum Mond zu fliegen!). Aber das Imperium USA versucht, argumentativ zurück zu schlagen, und zwar mit drei Theorien: erstens die Chinesen würden lügen (nutzten doch mehr Kapazitäten als behauptet). Theorie Nummer 2: eine gezielte Short-Attacke des chinesischen DeepSeek-Gründers und seines Hedgefonds auf Nvidia. Theorie Nummer 3: DeepSeek nutze viel mehr Chips von Nvidia, als aufgrund der US-Sanktionen erlaubt..

