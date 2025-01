1 Gold-Silber-Strategie mit 25.437 % Rendite, die beide Edelmetalle übertraf

Seit 1915 sind Gold und Silber in US-Dollar circa 14.493 Prozent beziehungsweise 5.898 Prozent gestiegen (26.01.2025). Viele offizielle Währungen wie US-Dollar oder Euro (zuvor D-Mark) verloren hingegen in der Zwischenzeit nahezu ihre gesamte Kaufkraft .

„Nach Golde drängt, Am Golde hängt, Doch alles!“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe im Faust vor mehr als 200 Jahren. Schon damals waren Gold und Silber wertvoll und anerkannte Zahlungsmittel, während sie heute begehrte Wertanlagen darstellen.

Vor allem Gold kann neben dem Erhalt des eigenen Vermögens auch einen wertvollen Beitrag zur Depotdiversifizierung leisten. So steigt es häufig in Krisen, während Aktien fallen, und gleicht so Schwankungen aus.

Darüber hinaus existiert eine Strategie, die bisher beide Edelmetalle übertroffen hat.

Gold-Silber-Ratio als Timingindikator

Die Grundlage dafür bildet das Gold-Silber-Ratio. Es zeigt im historischen Vergleich, wie sich beide Edelmetalle zueinander entwickelt haben.

Stieg beispielsweise Gold gegenüber Silber sehr stark, war es aufgrund des Aufholeffekts meist Zeit, Silber zu kaufen. Fiel Gold hingegen deutlich stärker als Silber, schnitt es im Anschluss wieder besser als Silber ab.

Dabei war es bei einem Gold-Silber-Ratio von über 80 sinnvoll, in Silber und unter 40 ratsam, in Gold zu investieren.

Seit 1915 wäre es nur dreimal zu einem Tausch gekommen. Während Gold von 1915 bis 1938 und von 1957 bis 1990 die bevorzugte Wahl gewesen wäre, schlug das Pendel 1938 bis 1957 und seit 1990 bis heute (26.01.2025) in Richtung Silber aus.

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Quellen: https://www.longtermtrends.net/ und https://www.macrotrends.net

In Summe ergibt sich eine Gesamtperformance von 25.437 Prozent (26.01.2025), was über den Ergebnissen einer langfristigen Haltestrategie von Gold und Silber liegt.

Die Strategie erzielte eine annualisierte Rendite von 5,17 Prozent, was tatsächlich nur eine leichte Überrendite gegenüber Gold mit 4,63 Prozent p. a. darstellt. Doch über einen Zeitraum von 110 Jahren bewirkt diese kleine Differenz einen großen Unterschied.

Während mit unserer Gold-Silber-Strategie beispielsweise aus 10.000 US-Dollar bis heute 2.553.706 US-Dollar wurden, wuchs das Vermögen bei einem Gold-Dauerinvestment auf 1.459.341 US-Dollar. Ein Silber-Investment hätte hingegen seit 1915 599.804 US-Dollar eingebracht (26.01.2025).

Fazit Gold-Silber-Ratio

Die Berücksichtigung des Gold-Silber-Ratios hat über einen langen Zeitraum von 110 Jahren zu einer Überrendite gegenüber der Entwicklung beider Edelmetalle geführt.

Demnach wäre aktuell Silber weiterhin die bessere Wahl.

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es an der Börse jedoch nicht. So kann eine lange Übertreibungsperiode dazu führen, dass Gold wie auch langfristig besser als Silber und die Strategie performt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion