Siemens Energy schneidet besser ab als erwartet Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montagabend in …