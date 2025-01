JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" belassen. 2025 dürfte ein gutes Jahr für Erdgas werden, resümierte Analyst Julien Dumoulin-Smith in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine hauseigene Branchenkonferenz habe eine deutliche Nachfrage für Gasturbinen in Nordamerika gezeigt. Die Auftragslage in den USA dürfte sich 2025 und 2026 beschleunigen. Am besten positioniert sieht der Experte weiterhin GE Vernova. Doch auch Mitsubishi Heavy Industries und Siemens sollten von globalen Megatrends profitieren. Allerdings habe das chinesische KI-Start-up DeepSeek mit seinem KI-Modell das Vertrauen in das gesamte Tech- und KI-Ökosystem erschüttert, da seine Energie- und Kapitaleffizienz die Prognosen für eine erhebliche Elektrizitätsnachfrage in den Vereinigten Staaten infrage stellten. In den meisten Projektionen stehe KI für rund drei Viertel der gesamten US-Nachfrage in den Jahren 2030 bis 2035./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 11:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 202,3EUR auf Tradegate (27. Januar 2025, 20:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dumoulin-Smith

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



