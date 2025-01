Euro wenig bewegt vor Zinsentscheiden - Ifo-Index hilft nicht dauerhaft

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag nicht dauerhaft von Konjunkturdaten aus Deutschland profitiert. Im New Yorker Handel zeigte sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0490 US-Dollar wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0530 (Freitag: 1,0472) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9496 (0,9549) Euro gekostet.

Nach dem besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklima war der Euro bis auf 1,0533 Dollar geklettert. Aktuell notiert er aber wieder auf dem Niveau von vor der Datenvorlage. Der wichtige Frühindikator hatte sich im Januar auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Allerdings verbesserte sich nur die Einschätzung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Unternehmen verschlechterten sich.