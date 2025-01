DeepSeek sorgt für KI-Gewitter - Siemens Energy sackt ab

Am Wochenende kochten Diskussionen über DeepSeeks neuestes KI-Modell immer weiter hoch, da es kosteneffizient sein soll und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen auskommt als die großen Modelle der etablierten Anbieter. Experten wollen die jüngsten Entwicklungen zwar nicht überbewerten. Gleichwohl könnte die Debatte eine Konsolidierung der teils hohen Bewertungen im Tech-Bereich auslösen, so ein Börsianer.

So weckt die Debatte bei Investoren Sorgen mit Blick auf die Bewertungen von Tech-Werten wie die KI-Chipspezialisten Nvidia , Broadcom und AMD sowie des Software-Konzerns Microsoft . An der japanischen Börse standen die Halbleiterindustrie-Ausrüster Tokyo Electron und Advantest sowie der Tech-Investor Softbank deutlich unter Druck.

Nvidia sackten zum Wochenstart in New York um 17 Prozent auf 118,42 US-Dollar ab. Damit verlor Nvidia den Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen wieder an den iPhone-Konzern Apple , dessen Marktwert um 3,2 Prozent auf 3,46 Billionen Dollar anzog. Der Marktkapitalisierungs-Verlust von 589 Milliarden US-Dollar bei Nvidia war der höchste Tagesverlust in der US-Börsen-Geschichte.

Der Softwareriese Microsoft, dessen Papiere um 2,1 Prozent fielen, zog mit einer Marktkapitalisierung von aktuell noch 3,23 Billionen Dollar ebenfalls an Nvidia (noch 2,90 Billionen Dollar) vorbei.

Am deutschen Markt gerieten Aktien wie Aixtron (-5,6 Prozent), Siltronic (-1,6 Prozent), Süss Microtec (-9,1 Prozent) und Kontron (-2,8 Prozent) unter Druck. Im Dax fielen Infineon und Siemens um 1,9 beziehungsweise 3,4 Prozent. SAP notierte dagegen nur 0,8 Prozent im Minus.

Die Aktien des auch auf den Bau von Rechenzentren spezialisierten Baukonzerns Hochtief korrigierten mit minus 5,2 Prozent weiter nach ihrer jüngsten Rally.

Auch Papiere aus dem Energiebereich litten, nachdem in den vergangenen Monaten der steigende Strombedarf der rechenintensiven KI-Systeme teils kräftigen Rückenwind verliehen hatte. Einer der größten Leidtragenden war Siemens Energy , die von ihrem Rekord am Freitag bei über 60 Euro um 20 Prozent abstürzten. Seit Ende 2023 hatten sie sich bis Freitag aber auch gut verfünffacht. Die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen fielen zwar besser als erwartet aus. Doch die Kursgewinne auf der Handelsplattform Tradegate waren nach dem vorherigen Absturz der Aktie nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

"Das Weltuntergangszenario, das gerade im Twitter-Universum verbreitet wird, scheint übertrieben", schreiben die Experten um Stacy Rasgon von Analysehaus Bernstein Research. Die KI-Modelle von DeepSeek seien gut und böten eine gute Leistung, allerdings sei OpenAI garantiert nicht für 5 Millionen US-Dollar nachgebaut worden. Zudem überrasche die Effizienz von DeepSeek-V3 nicht angesichts des verwendeten Modellaufbaus. Diese sogenannte Mixture-of-Expert (MoE)-Architektur sei darauf ausgelegt, die Kosten für Training und Betrieb von KI-Modellen zu reduzieren, da immer nur ein Teil der Modellparameter aktiv sei.

Dass die aktuellen Entwicklungen Investoren dennoch nervös machten, basiert laut Rasgon und Kollegen auf einem Missverständnis mit Blick auf die Kosten für das jüngste DeepSeek-Modell. Weitere Gründe seien, dass DeepSeek kleinere Modelle aus größeren extrahiere sowie die niedrigen Preise, die es für die Nutzung seiner Programme aufrufe.

Der erste Sorgenfaktor erscheine grundsätzlich falsch, da das Unternehmen keine revolutionären oder unbekannten Technologien verwendet habe, so die Experten. Der zweite Punkt sei schon interessanter, aber auch nichts Neues, wenngleich die Berechtigung des Ansatzes untermauert worden sei.

Die Investorensorgen angesichts der Preise, die DeepSeek verlange, seien allerdings nicht von der Hand zu weisen. Zwar sei die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens unklar, aber die Sache werfe Fragen über die Rolle und Lebensfähigkeit von proprietären KI-Modellen im Vergleich zu Open-Source-Ansätzen auf.

Grund zur Panik sei all das aber dennoch nicht, denn angesichts der rasant steigenden Kosten für den weltweiten KI-Ausbau seien Innovationen wie die von DeepSeek notwendig. Diese Innovationen gingen zudem wohl kaum über das hinaus, was Top-KI-Entwickler nicht auch wüssten. Und: Im Techsektor sorgten Effizienzzuwächse normalerweise für eine steigende Nachfrage./mis/la/tih/bek/he/gl//he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,99 % und einem Kurs von 110,0 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2025, 22:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,48 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 38,54 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -57,69 %/+34,62 % bedeutet.