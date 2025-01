CATL und DHL verstärken strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Logistik auf globaler Ebene

Ningde, China (ots/PRNewswire) - CATL und DHL Group, das weltweit führende

Logistikunternehmen, haben eine strategische Vereinbarung zur Stärkung der

strategischen Partnerschaft bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen von

Logistikparks unterzeichnet und damit einen wichtigen Schritt im Rahmen des

Engagements beider Parteien für eine weltweit nachhaltige Logistik unternommen.



Im Rahmen der strategischen Vereinbarung wird CATL fortschrittliche

Energiespeichersysteme mit Flüssigkeitskühlung und Energiemanagementplattformen

für die Logistikparks von DHL liefern. Durch den Anschluss an Batteriewechsel-

und Schnellladesysteme wird die umfassende Energiespeicherlösung von CATL über

verschiedene DHL-Einrichtungen hinweg die Optimierung der Energiestruktur mit

maximaler Nutzung von grüner Energie ermöglichen, was im Einklang mit dem

Nachhaltigkeitsziel von DHL steht, bis 2050 eine emissionsfreie Logistik zu

erreichen.





CATL wird sich auch mit der Zukunft von Elektrofahrzeugen, dem Batterierecyclingund dem End-of-Life-Management befassen und mit Unterstützung durch das globaleNetzwerk der Elektrofahrzeug-Kompetenzzentren von DHL Innovationen imAutomobilsektor vorantreiben."Durch die Kombination des umfassenden logistischen und operativen Know-hows vonDHL mit der innovativen grünen Technologie von CATL bündeln wir unsere Kräfte,um der Branche eine bahnbrechende nachhaltige Logistiklösung anzubieten", soLibin Tan, Co-Präsident für Vertrieb und Marketing bei CATL. "Unsere verstärkteZusammenarbeit mit DHL wird nicht nur dazu beitragen, die Nachhaltigkeitszielebeider Parteien zu erreichen, sondern auch die Welt auf dem Weg in eine grünereZukunft zu unterstützen.""Wir freuen uns darauf, die Energielösungen von CATL in unseren Logistikparkseinzusetzen und gleichzeitig unsere Logistikdienstleistungen für CATL zuerbringen. Diese Lösung unterstreicht die großartige Partnerschaft und deninnovativen Geist zwischen unseren Teams. Sie ist ein perfektes Beispiel dafür,wie wir zusammenarbeiten, um unser gemeinsames Ziel der Nachhaltigkeit zuerreichen", sagte Oscar de Bok, Geschäftsführer DHL Supply Chain.Die Rahmenvereinbarung stellt die Umsetzung und Stärkung einer im vergangenenJahr zwischen den beiden Parteien unterzeichneten Absichtserklärung dar, in derdie globale Zusammenarbeit bei klimaneutralen Einrichtungen und derElektrifizierung der DHL-Flotte für die Abholung und Zustellung von Warenfestgelegt wurde.Um das Ziel von CATL, hochwertige Technologie weltweit zugänglich zu machen,noch besser zu unterstützen, wurde DHL als bevorzugter Logistikdienstleister vonCATL ausgewählt. Dies ist auf die Einrichtung eines globalen Netzwerks vonKompetenzzentren für Elektrofahrzeuge zurückzuführen, das den Einsatzintegrierter Logistiklösungen erleichtert.