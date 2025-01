MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Trumps Wirtschaftspolitik:

"Die Welt bewegt sich auf das Zeitalter der Zollfreiheit zu. Diese Annahme galt zumindest, bis Donald Trump zum zweiten Mal in Washington ans Ruder kam. Der US-Präsident hält die Aufschläge im internationalen Handel für lange nicht erledigt, er hat sie in so ziemlich jedem Auftritt beim Wickel. Trump bevorzugt Deals mit Daumenschrauben. Für ein erstes Exempel musste Kolumbien herhalten. Weil dessen Präsident Gustavo Petro aus den USA abgeschobene Landsleute nicht wieder ins Land lassen wollte, hat Trump prompt mit Zöllen auf Importe gedroht. Kolumbien gab nach. Kanada und Mexiko könnten die nächsten Opfer der neuen US-Zollpolitik werden. Anfang Februar soll die Wirtschaftsfolter für die Nachbarn gelten, so Trumps Ankündigung. Die EU blickt eher verschreckt auf das Geschehen. Exportabhängige europäische Staaten wie Deutschland haben keine Strategie für den Umgang mit Extra-Abgaben. Vielleicht entwickelt die nächste Bundesregierung eine? Zeit wär's."/DP/jha