HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Folgen von Aschaffenburg/Grüne:

"Wenn sich die nahezu komplette Grünen-Spitze gut gelaunt in Berlin zum Kollektiv-Grinsen bei einer Demo ablichtet, sich sichtlich freut, dass so viele mit ihnen "gegen Rechts" auf die Straße gehen und das alles im Nachgang zu Aschaffenburg, dann ist diese zur Schau getragene Lebensfreude schlichtweg völlig daneben. Verstörend ist das für alle diejenigen, die die Bluttat betroffen macht, die mitfühlen und hoffen, dass so etwas nicht wieder geschieht. Also für die, die sich die Lösung einer Schieflage wünschen und nicht nur die erbitterte Diskussion darüber, wer ein Problem lösen darf. Das sind, so zeigen viele Umfragen deutlich, sehr viele in diesem Land. Ein Grinsen zur falschen Zeit kennt man übrigens als "Laschet-Moment" - bei ihm hatte das im Kanzler-Wahlkampf Folgen."/yyzz/DP/he