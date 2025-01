DeepSeek-Schock Nvidia: Größter Marktwert-Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street Ein KI-Start-up aus China löst einen weltweiten Tech-Aktien-Crash aus. Nvidia verliert an einem Tag fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Es ist der größte Marktwert-Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street.