Stabilisierungsversuch vom DeepSeek-Gewitter

Und schon wieder ein neues ATH im DAX (21.520,50).... schon erstaunlich, mit welcher Gelassenheit dies allerorten wahrgenommen wird. Aber vielleicht ist dieses Mal ja wirklich alles anders und die Börsen kennen nur noch the way up?!Naja, zumindest hat die genannte 517 schon mal ganz gut gefunzt. Wer dabei ist, sollte nun das nachziehen des SL keinesfalls versäumen.... in diesem Irrenhaus ist mit allem zu rechnen. Der Rocco z.B. hat sein neues Ziel bei was um und bei 22.400 definiert...Wie es auch kommt, ich bin da ganz bei AK und Gimmel --> Die Börse wird auch jetzt ganz sicher nicht zur Einbahnstrasse mutiert sein und wir werden Korrekturen (warum nicht auch mehr?) erleben.Die Frage der Fragen dazu hat eatMoney bereits formuliert, "... ab welcher Marke kippt der Aufwärtstrend?"Wo sind die Kritallkugeln, die wirklich was taugen?Bleiben wir gespannt.... Gruß in die Runde, CB. 😎