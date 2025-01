Außergewöhnliche Lebensverlängerung und Tumorreduktion mit VDA1275 von Vidac Pharma Holdings Plc in Kombination mit niedrig dosiertem Cis-Platin im Tiermodell für Darmkrebs erreicht

London (UK), 28. Januar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma freut sich, bahnbrechende präklinische Ergebnisse bekannt geben zu können, die das synergistische Potenzial des firmeneigenen Wirkstoffs VDA1275 in Kombination mit niedrigen Konzentrationen von Cis-Platin in einem Tiermodell für Darmkrebs zeigen.

Nach früheren Ergebnissen, die eine Synergie zwischen VDA1275 und klassischen Chemotherapeutika (Cis-Platin und Sorafenib) in Organoiden von menschlichem Leberkrebs zeigten, bestätigen diese Ergebnisse die Wirksamkeit des Wirkstoffs bei verschiedenen Krebsarten. Dies unterstreicht die Vielseitigkeit von VDA1275, sowohl als eigenständiges Antikrebsmittel als auch als Verstärker der Chemotherapie.

VDA1275 kehrt den Warburg-Effekt um und setzt die Apoptose zurück, während es gleichzeitig die Mikroumgebung des Tumors (TME) verändert. Dies ermöglicht einen besseren Zugang zu anderen Behandlungen und bessere Ergebnisse für die Patienten.

Die Studie, die von der Auftragsforschungsorganisation „Science in Action“ durchgeführt wurde, umfasste sechs Gruppen mit je 10 Mäusen. Die Gruppen erhielten verschiedene Behandlungen, wobei niedrig dosiertes Cis-Platin - das für seine Wirksamkeit, aber auch für seine schwierigen Nebenwirkungen bekannt ist - mit VDA1275 kombiniert wurde. Die Ergebnisse waren bemerkenswert:

- Das mediane Überleben verlängerte sich mit der kombinierten Behandlung von 26 Tagen (unbehandelt) auf 45 Tage, verglichen mit 31 Tagen mit Cis-Platin allein.

- Die Verringerung der Tumorgröße zeigte einen klaren, statistisch signifikanten synergistischen Effekt, mit einer Verringerung um 38,9 % nach 38 Tagen kombinierter Behandlung, verglichen mit nur 22,7 %, wenn man die Wirkung von Cis-Platin allein und VDA1275 allein addiert.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, zeigte sich begeistert:

„Wir sind von diesen Ergebnissen sehr begeistert. Sie ebnen den Weg für klinische Studien am Menschen und bieten das Potenzial für eine Verringerung des Leidens und eine größere Wirksamkeit der Behandlung. Unsere Mission ist es, den Patienten in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, sowohl in der Onkodermatologie als auch in der allgemeinen Onkologie, und dieser Durchbruch unterstreicht unser Engagement für dieses Prinzip. VDA1275 ist ein Schlüssel zu einer besseren Nutzung der Chemotherapie durch Wirkstoffe, die die Mikroumgebung des Tumors verändern.“

