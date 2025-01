Trump: Chinas DeepSeek muss "Weckruf" für US-Techbranche sein

Die plötzliche Popularität der chinesischen KI-App DeepSeek hat die US-Technologiebranche und die Börsen in Aufruhr versetzt. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Entwicklungen als "Weckruf" für amerikanische Technologieunternehmen. Die App, die kostengünstiger entwickelt wurde als vergleichbare Modelle von Meta und OpenAI, hat in Tests überraschend gut abgeschnitten und die Dominanz der US-KI-Giganten ins Visier genommen.

DeepSeek reiht sich ein in eine Reihe chinesischer Apps, die in jüngster Zeit in den USA an Popularität gewonnen haben, darunter RedNote und Lemon8, die während des Beinahe-Verbots von TikTok als Alternativen ins Rampenlicht traten. Trump warnte in einer Rede in Florida: "Unsere Industrien müssen sich auf den Wettbewerb konzentrieren, sonst laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verlieren", so CNBC.