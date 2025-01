Apple wehrt sich gegen strengere Wettbewerbsaufsicht

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Für Apple geht es am Bundesgerichtshof (BGH) um eine lange und folgenschwere Bezeichnung: Hat der iPhone-Konzern eine "überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb"? Das Bundeskartellamt sagt: ja. Der Konzern unterläge damit einer strengeren Missbrauchsaufsicht der Wettbewerbshüter. Doch Apple wehrt sich gegen die Einstufung - sodass nun der Kartellsenat des BGH in Karlsruhe in erster und letzter Instanz entscheiden muss. Aber welche Kriterien müssen für die Feststellung erfüllt sein? Und was hätte das für Folgen? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Welche Konsequenzen hätte die Einstufung?