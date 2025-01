USD/JPY baut Korrektur weiter aus

Nachdem USD/JPY im Juli durch den Bruch der Kursmarke von 151,9440 JPY ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst hatte, kam es bis Mitte September zu Verlusten auf 139,5760 JPY. Erst in diesem Bereich konnte eine mehrmonatige Erholungsbewegung im Rahmen einer Konsolidierung zurück an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend etabliert werden. Genau an diesem Widerstand biss sich das Paar jedoch die letzten Wochen über sichtlich die Zähne aus und drehte schlussendlich zur Unterseite ab. Zu Beginn dieser Woche wurde schließlich eine bärische Flagge erfolgreich auf der Seite aufgelöst, wodurch erneutes Korrekturpotenzial entstanden ist und womöglich schon einige Investoren Short-Positionen eröffnet haben. Doch das gesamte Abwärtspotenzial resultierend aus der Auflösung der Flagge wurde noch nicht vollständig ausgeschöpft, weitere Handelsansätze sind nach aktueller Auswertung gegeben.

Neuerliche Monatstiefs erwartet