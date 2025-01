Erfolgreich ausgebrochen

Die wichtigste Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit war der Kurssprung zurück über das markante Widerstandsniveau der letzten Monate über 200,00 Euro und zeitgleich den EMA 50. Dieses Signal konnte bereits auf Tagesbasis bestätigt werden, womit weitere Zugewinne an 218,20 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 225,60 Euro(fallend) sehr wahrscheinlich geworden sind. Am gleitenden Durchschnitt angelangt, sollten Investoren kurzzeitige Gewinnmitnahmen einplanen. Im Anschluss sollte aber noch einmal mit einer klassischen 123-Konsolidierung zurück in den Bereich des EMA 50 bei 197,60 Euro (steigend) gerechnet werden. Größere Signale auf der Oberseite können dagegen erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts generiert werden. Erhöhte Volatilität dürfte sicherlich rund um den EZB-Zinsentscheid aufkommen, der zu Donnerstag um 14:30 Uhr ansteht.

Trading-Strategie: