DAX lässt sich nicht anstecken – Gestiegene Marktbreite verhindert Schlimmeres

Schnäppchenjäger haben sich Zeit genommen, die Lage zu sondieren und sind dann wieder eingestiegen. Oberhalb von 21.200 Punkten stehen die Börsenampeln für den DAX weiter auf grün.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in New York. Während der S&P 500 aufgrund der hohen Gewichtung von Nvidia deutlich im Minus schloss, beendete der gleichgewichtete Index den Tag sogar im Plus. Die KI-Innovation aus China trifft also vor allem Unternehmen, deren Profitabilität in Frage gestellt werden muss, aber es kommt nicht zu Verkäufen, die andere, unbeteiligte Aktien mit in den Abgrund reißen. Das ist eine gute Nachricht und spricht für die Stabilität des Marktes insgesamt.