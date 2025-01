Infomaniak weiht Datacenter ein, das seine verbrauchte Energie vollständig wiederverwertet und damit mindestens 20 Jahre lang jährlich 6000 Haushalte beheizt (FOTO)

Winterthur (ots) - Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak hat gestern offiziell

sein neues Datacenter eingeweiht, in dem bereits 100% des seit dem 11. November

verbrauchten Stroms wiederverwertet werden. Die Anlage befindet sich in einem

Genfer Wohngebiet im Untergeschoss der partizipativen und umweltbewussten

Genossenschaft La Bistoquette . Sie hat keinerlei Auswirkungen auf das Stadtbild

und verwertet 100% der verbrauchten lokalen erneuerbaren Energie. Bei Volllast

speist das Rechenzentrum 1.7 MW (entspricht 14.9 GWh/Jahr) in das kantonale

Fernwärmenetz ein. Damit können jährlich 6000 Minergie-A-Haushalte beheizt

werden oder 20 000 Genferinnen und Genfer täglich 5 Minuten duschen. Diese neue

Datacenter-Generation, die bereits mit dem Schweizer Ethikpreis und dem Preis

für nachhaltige Entwicklung des Kantons Genf ausgezeichnet wurde, wurde von

Studierenden der EPFL, des IMD und der UNIL dokumentiert, um sie Open Source zu

machen und ihren Nachbau im grossen Stil zu ermöglichen.



Einweihung des Datacenters D4, das den Cloud-Sektor revolutioniert





