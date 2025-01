Energietechnik-Konzern Siemens Energy: Zahlen besser als erwartet – Aktie erholt sich Siemens-Energy-Aktie war am Montag in den Abwärtssog rund um DeepSeek geraten. Dann hat der Energietechnikkonzern nachbörslich besser als erwartet augefallene Zahlen vorgelegt. Am Dienstag setzt eine Erholung bei Aktie ein.