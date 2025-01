SAP-Aktie: Trotz guter Zahlen könnte die Rallye gelaufen sein!

Der anhaltende Höhenflug des deutschen Leitindex DAX ist ohne den Erfolg der SAP-Aktie nicht zu denken. Aufgrund des Indexgewichtes von 16,5 Prozent hat das Plus von über 63 Prozent in 12 Monaten mit zur für viele Marktbeobachter überraschenden Dauerrallye beigetragen.

Am Dienstagmorgen haben die Anteile im außerbörslichen Handel ein weiteres Rekordhoch erzielen können. Am Handelsplatz Lang und Schwarz wurde die Aktie erstmals in ihrer Geschichte zu 270 Euro gehandelt. Ursache für das anhaltende Kaufinteresse sind die vom Unternehmen am frühen Morgen vorgelegten Geschäftszahlen.