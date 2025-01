Warum LVMH seine Beteiligung an Stella McCartney abstößt

Der französische Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE hat angekündigt, seine Minderheitsbeteiligung an der britischen Modemarke Stella McCartney zurück an die Gründerin und gleichnamige Designerin zu verkaufen. Der Schritt markiert einen weiteren Meilenstein in der Umstrukturierung des Portfolios von LVMH, während die Luxusbranche weltweit mit schwächerer Nachfrage und konjunkturellen Unsicherheiten zu kämpfen hat.

Nach mehr als fünf Jahren Zusammenarbeit zwischen LVMH und Stella McCartney wird die 53-jährige Modedesignerin wieder die volle Kontrolle über ihr Unternehmen übernehmen. Die finanziellen Details der Transaktion wurden in der gemeinsamen Erklärung vom Montag nicht offengelegt. Interessanterweise wird McCartney weiterhin als Beraterin für Nachhaltigkeitsthemen bei LVMH tätig sein – ein Bereich, in dem sie sich seit Jahren als Vorreiterin etabliert hat.

McCartneys Mode ist bekannt für ihren konsequenten Verzicht auf tierische Produkte wie Leder, Pelz und Federn. Stattdessen setzt die Marke auf umweltfreundliche Materialien und Technologien, wie etwa Kleber-freie Sneakers, um die ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Trotz dieser Alleinstellungsmerkmale konnte das Unternehmen wirtschaftlich nicht an die Spitzenreiter der Branche heranreichen: Im Jahr 2022 erwirtschaftete Stella McCartney Ltd. laut veröffentlichten Zahlen etwa 40 Millionen Pfund (50 Millionen US-Dollar) Umsatz, musste jedoch einen operativen Verlust von 8,8 Millionen Pfund (10,94 Millionen US-Dollar) hinnehmen.

Herausforderungen der Luxusbranche drücken auf LVMH

Die Entscheidung, sich von der Beteiligung zu trennen, fällt in eine Phase, in der LVMH seine Geschäftsstrategie neu ausrichtet. Der Konzern, zu dem ikonische Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior und Bulgari gehören, sieht sich mit einer schwächeren Nachfrage konfrontiert – insbesondere in China, das lange als Wachstumsmotor der Luxusbranche galt. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von LVMH im vierten Quartal 2024 um 1,04 Prozent zurückgegangen ist.

Die jüngsten Schritte von LVMH spiegeln eine klare Tendenz wider: Der Konzern konzentriert sich auf seine Kernmarken, die eine starke globale Marktstellung haben. So hat LVMH bereits im September 2024 die Off-White-Mehrheitsbeteiligung verkauft und sich von anderen, weniger profitablen Geschäftsbereichen getrennt, darunter das Kreuzfahrtunternehmen Cruise Line Holdings Co. sowie die Schließung eines Luxuskaufhauses in Venedig durch die LVMH-Tochter DFS.

Die Zukunft der Luxusmode: Wohin geht die Reise?

Die Trennung von Stella McCartney wirft Fragen über die Zukunft der Luxusbranche auf. Während traditionelle Marken wie Louis Vuitton weiterhin die Umsatztreiber von LVMH sind, kämpfen kleinere Labels zunehmend um Rentabilität. Die Verschiebung der Konsumentennachfrage hin zu erschwinglicherem Luxus und nachhaltigen Produkten stellt die Branche vor neue Herausforderungen.

Es bleibt abzuwarten, ob Stella McCartney ihr Label nach der Rückübernahme profitabel positionieren kann. Die Zusammenarbeit mit LVMH hat sicherlich die Bekanntheit der Marke gesteigert, doch ob das ausreicht, um gegen etablierte Wettbewerber zu bestehen, bleibt fraglich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 751,8EUR auf Tradegate (28. Januar 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.





