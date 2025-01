Siemens Energy kräftig erholt von KI-Gewitter dank Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch gute Quartals-Eckdaten zeichnet sich bei Siemens Energy am Dienstag eine kräftige Erholung ab. Am Montag waren die Aktien des Energietechnik-Konzerns im Zuge des durch die DeepSeek-Debatten ausgelösten KI-Gewitters zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen, nachdem sie am Freitag noch einen Rekord von 60,40 Euro erreicht hatten. Auf der Handelsplattform Tradegate kosten sie am Morgen mit 54,48 Euro wieder fast 13 Prozent mehr als auf Xetra am Vorabend.

"Viel stärker als erwartet" seien die nun bekannten Resultate des ersten Geschäftsquartals ausgefallen, schrieb der Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank. Das selbst gesteckte Ziel eines Vorsteuergewinns von bis zu 1 Milliarde Euro für das Gesamtjahr werde man klar überbieten.