Neue Regelung für Unterhaltszahlungen

Regenstauf (ots) - Ist ein Steuerpflichtiger gegenüber einer anderen Person dazu

verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, können diese Aufwendungen mit der

Einkommensteuererklärung abgesetzt werden. Jedoch ist das Absetzen an mehrere

gesetzliche Bedingungen geknüpft. Zu den bisherigen Voraussetzungen,

insbesondere der Bedürftigkeit des Unterhaltsempfängers, kam eine neue Auflage

hinzu. Ab 1. Januar 2025 werden Unterhaltszahlungen vom Finanzamt nur noch

anerkannt, wenn diese von einem Bankkonto überwiesen werden. Barzahlungen sind

mit Jahresbeginn nicht mehr abzugsfähig. Aber auch auf den Zeitpunkt der

Überweisung kommt es an, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi).



Unterhaltszahlungen sind absetzbar





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bayer Aktie Beiträge: 26.782 Beiträge:

Für Kinder unter 25 Jahren besteht eine Unterhaltspflicht der Eltern. Jedoch istKindesunterhalt bis zu diesem Alter nicht absetzbar, sofern ein Anspruch aufKindergeld oder den Kinderfreibetrag besteht. Liegt Letzteres nicht vor, könnenUnterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Dies giltebenfalls für Verwandte sowie Zahlungen für die Unterbringung in einem Pflege-oder Seniorenheim und für Ehegatten im In- und Ausland, für die nach deutschemRecht eine Unterhaltspflicht besteht.Solche Unterhaltszahlungen sind bis zur Höhe des steuerlichen Grundfreibetragsabsetzbar. Der Höchstbetrag für das Jahr 2025 liegt bei 12.096 Euro. Einezumutbare Eigenbelastung, die sonst bei außergewöhnlichen Belastungenberücksichtigt wird, gibt es beim Unterhalt nicht. Ein Vermögen von über 15.500Euro bei Unterhaltsbedürftigen kippt die Absetzbarkeit aber ganz. EigeneEinkünfte des Unterhaltsempfängers oder staatliche Fördermittel, z.B. Bafög,über 624 Euro im Jahr mindern den Höchstbetrag hingegen nur. Bei Verwandten oderEhepartnern im Ausland kann der Höchstbetrag an die Verhältnisse imWohnsitzstaat angepasst und gekürzt werden.Auswirkungen der NeuregelungBisher konnten Unterhaltszahlungen auch in bar geleistet werden. Dies war biszum Vierfachen des Nettolohns des Unterhaltszahlers möglich, ohne dass diestrengen Nachweispflichten für Geldmittel galten. Gerade im Rahmen vonFamilienheimfahrten wurden die Nachweiserleichterungen in Anspruch genommen. Somusste lediglich die Reise selbst in Form von Tickets oder Tankquittungennachgewiesen werden. Insbesondere bei Besuchen des im Ausland ansässigenEhepartners oder der im Haushalt des Ehepartners lebenden Kindern war dieMitnahme von Bargeld eine gängige Praxis.Mit dem Jahressteuergesetz 2024 werden nur noch Banküberweisungen auf das Kontodes Unterhaltsempfängers vom Finanzamt anerkannt. Die Möglichkeit Barzahlungenabzusetzen, ist somit entfallen. Ziel ist, Unterhaltsleistungen bessernachvollziehen zu können und steuerlichen Missbrauch zu unterbinden. Ausnahmenkönnen nur in besonderen Härtefällen gewährt werden, wenn außergewöhnlicheUmstände, wie eine Kriegssituation im Wohnsitzstaat, eine Banküberweisungunmöglich machen.Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi, rät Unterhaltszahlern daher, möglichstzeitnah auf Banküberweisungen umzustellen. Einige Probleme lassen sich bereitsdurch die Einrichtung eines Dauerauftrags für Unterhaltszahlungen umgehen. "DennUnterhaltszahlungen für rückwirkende Zeiträume können beispielsweise nichtabgesetzt werden. Das Gesetz verlangt, dass Unterhaltsleistungen für einenBedarfsmonat immer im Voraus geleistet werden", so Gerauer weiter.http://www.lohi.de/steuertippsPressekontakt:Kontakt für Rückfragen:Nicole Janisch, PressereferentinTel: 09402 5040147 / E-Mail: mailto:presse@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufhttp://www.lohi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60304/5958404OTS: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.