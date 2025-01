Wacker Chemie Gewinn bricht ein – Asien soll die Rettung bringen

"Das wirtschaftliche Umfeld war 2024 herausfordernd", sagte Wacker-Chef Christian Hartel. Insbesondere die Bau- und Automobilindustrie hätten ihre Produktion stark gedrosselt, was die Nachfrage nach Wacker-Produkten erheblich belastete. Auch der Geschäftsbereich Polysilicium, der für die Solarindustrie liefert, musste Federn lassen – eine Folge schwacher Nachfrage und Überkapazitäten in China.

Herausforderungen durch Energiekosten und schwache Branchen

Neben den Marktbedingungen belasteten hohe Energiekosten in Deutschland sowie eine geringere Auslastung der Produktionsanlagen das Ergebnis. Diese Ineffizienzen führten zu einem negativen Netto-Cashflow von minus 325 Millionen Euro – ein deutlicher Rückschlag im Vergleich zum positiven Cashflow von 166 Millionen Euro im Vorjahr.

"Wir haben 2024 mit einem klaren Fokus auf Effizienz und Kostendisziplin agiert", erklärte Hartel. Einsparungen aus laufenden Effizienzprogrammen hätten die Auswirkungen teilweise abgefedert. Dennoch sieht der Vorstandschef langfristiges Potenzial: "Digitalisierung, erneuerbare Energien, Elektromobilität und Energiesparen bleiben zentrale Treiber unseres Geschäfts."

Wachstumsmärkte in Asien: Neue Produktionsanlagen als Lichtblick

Während Europa mit hohen Energiepreisen und schwacher Nachfrage kämpft, setzt Wacker Chemie auf den Wachstumsmarkt Asien. Der Konzern nahm kürzlich zwei neue Produktionsanlagen für Spezialsilikone in Japan und Südkorea in Betrieb. Mit Investitionen im zweistelligen Millionenbereich sollen Kunden in der Region besser bedient werden.

"Der Ausbau unserer Produktion in Tsukuba und Jincheon ist ein konsequenter Schritt, unsere Präsenz in Asien zu stärken", erklärte Wacker-Vorständin Angela Wörl. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes werden in Asien erzielt.

Analysten senken Kursziele – Unsicherheit bei Polysilicium

Analysten reagieren zurückhaltend auf die jüngsten Zahlen. Jefferies senkte das Kursziel für Wacker Chemie von 117 auf 103 Euro, während die Einstufung auf "Buy" blieb. Chris Counihan von Jefferies betonte die Unsicherheiten im Polysilicium-Markt und empfahl, die Produktion stärker auf die Halbleiterindustrie auszurichten.

Die Privatbank Berenberg korrigierte das Kursziel sogar auf 75 Euro. Analyst Sebastian Bray verwies auf zusätzliche Produktionskapazitäten anderer Anbieter, die den Preisdruck bei Polysilicium verschärfen könnten. Zudem seien die hohen Energiepreise in Europa eine dauerhafte Belastung.

Ausblick: Kann Wacker Chemie die Wende schaffen?

Einen detaillierten Ausblick auf das laufende Jahr will das Unternehmen am 12. März präsentieren. Klar ist jedoch, dass Wacker Chemie in einem herausfordernden Marktumfeld agieren muss. Die langfristigen Wachstumstreiber bleiben intakt, doch kurzfristig könnten die anhaltende Schwäche in der Bau- und Automobilindustrie sowie Unsicherheiten im Polysilicium-Geschäft weitere Rückschläge bedeuten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 64,28EUR auf Tradegate (28. Januar 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.





