Haftungsdach INNO INVEST kooperiert mit Private Markets Plattform Privatize (FOTO)

Darmstadt (ots) - Das Haftungsdach der INNO INVEST setzt auf Plattform-Anbieter

Privatize, um Vermögensverwaltern und Family Offices Zugang zu Privatmarktfonds

zu bieten



Das Haftungsdach INNO INVEST (https://inno-haftungsdach.de) geht eine

strategische Partnerschaft mit der Plattform Privatize ein, um vertraglich

gebundenen Vermittlern wie Vermögensverwaltern und Multi Family Offices Zugang

zu ELTIFs (European Long-Term Investment Fund) und weiteren Privatmarktfonds zu

ermöglichen. Zu den Anlageklassen gehören Private Equity, Private Debt und

Real-Assets-Strategien.





Privatize bietet dabei den Partnern der INNO INVEST ein professionellesWissensportal, detailreiche Markteinblicke, Portfolio-Simulation, dieAufbereitung von Privatmarktfonds für die Beratung sowie das Reporting in einerdigitalen Plattform an. Dafür arbeitet Privatize direkt mit Managernrenommierter Privatmarktfonds zusammen und stellt diesen Lösungsumfang mit denpassenden Produkten den INNO INVEST-Partnern gebündelt zur Verfügung.Vermögende Kunden setzen auf Investmentlösungen im PrivatmarktVermögende Kunden, die von Vermögensverwaltern oder Multi Family Offices betreutwerden, erwarten zunehmend maßgeschneiderte Investmentlösungen, die überStandardprodukte hinausgehen. Privatmarktfonds wie Private Equity-Investmentsstehen im Fokus, da sie attraktive Renditechancen und Diversifizierung zurVermögensverwaltung bieten. "Mit der Einführung von Privatize reagieren wir beiINNO INVEST auf die Nachfrage nach Fonds der Assetklassen Private Equity, RealAssets und Private Debt, sodass unsere Multi-Family Offices undVermögensverwalter gezielt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Anleger eingehenkönnen", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer des Haftungsdachs. Mitinnovativen Lösungen und starken Partnerschaften stärkt das Unternehmen seinePosition als moderner Anbieter für exklusive Investmentstrategien.Tim Henning, Geschäftsführer von Privatize, ergänzt: "Gemeinsam ermöglichen INNOINVEST und Privatize zahlreichen Vermögensverwaltern und Multi-Family Offices,führende Private Equity, Private Debt und Real Assets Fonds für anspruchsvolleKunden einzusetzen."Über das Haftungsdach der INNO INVESTAls eines der modernsten Haftungsdächer bietet die INNO INVEST die gesamteWertschöpfungskette des Wealth Managements auf der hauseigenenWealthtech-Plattform für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices undAnlageberater an. Neben innovativen Produktplattformen wie Privatize hatINNO-Haftungsdach erstklassige Depotbanken wie bspw. UBS, DAB BNP Parias,V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive BrokersLLC. angebunden.Über PrivatizePrivatize ist eine Plattform für Private-Markets-Fonds. Banken,Vermögensverwalter, Multi-Family Offices und Finanzberater erhalten überPrivatize digitalen und rechtskonformen Zugang zu einem Universum von PrivateEquity, Private Debt und Real Assets Fonds. Die Plattform bietet umfassendeMarkteinblicke, Portfolio-Simulation und Wissensvermittlung, um Berater undAsset Manager optimal bei der Arbeit mit Privatmarktfonds zu unterstützen.Pressekontakt INNO INVEST:Stefan Schmitt | GeschäftsführerMail: mailto:s.schmitt@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0PostanschriftWilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadtinno-invest.de | inno-haftungsdach.dePressekontakt PrivatizePascal Weyerhäuser | Head of Corporate DevelopmentMail: mailto:pascal.weyerhaeuser@privatizegroup.comTelefon: +49 (172) 3532 443PostanschriftMarienturm | Taunusanlage 9-10 | 60329 Frankfurt am MainPrivatize.de