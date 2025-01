Dieser Rheinmetall-Mitbewerber geht heute steil – und dieser nicht!

Die Aktien von US-Rüstungskonzern standen in den vergangenen Wochen und Monaten unter Druck. Die von US-Präsident Donald Trump bereits im Wahlkampf angekündigten Sparmaßnahmen und Bemühungen um einen weniger unausgeglichenen US-Staatshaushalt ließen Einsparungen im Verteidigungsbereich befürchten.

US-Rüstungsschmieden präsentieren Zahlen

In der inzwischen auf Hochtouren laufenden US-Quartalssaison haben am Dienstagmittag RTX und Lockheed Martin ihre Quartalsberichte vorgestellt. Die zeigen: Die Nachfrage nach Rüstungsgütern ist unverändert hoch und dürfte es auch in 2025 bleiben. Davon profitieren können jedoch nur die Anlegerinnen und Anleger von RTX. Die Zahlen der beiden im Detail.

Zunächst zum Verlierer des Tages, Lockheed Martin. Hier wurde im Vorfeld der Zahlen gemutmaßt, dass die anhaltenden Probleme mit dem Mehrkampfflugzeug F-35 dem Unternehmen Schwierigkeiten bereitet haben könnte. So ist es auch gekommen, denn sowohl der Umsatz als auch der Gewinn verfehlten die Erwartungen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 1,3 Prozent auf 18,62 Milliarden US-Dollar, während Analysten auf einen um 170 Millionen US-Dollar höheren Umsatz getippt hatten. Eine besonders große Enttäuschung war jedoch der Gewinn.

Dieser landete nach standardisierter Rechnungslegung GAAP bei 2,22 US-Dollar pro Aktie – und damit meilenweit unter der Konsensprognose von 4,38 US-Dollar. Insgesamt erzielte Lockheed Martin einen Nettogewinn in Höhe von 527 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es mit 1,866 Milliarden US-Dollar noch mehr als dreimal so viel. Ursache hierfür sind Wertminderungen.

Rekordhoher Auftragsbestand, aber verfehlte Gewinnprognose

Immerhin entwickelte sich der Auftragseingang stark. Seinen Backlog hat der Konzern mit 176 Milliarden US-Dollar angegeben, was einen Rekordwert darstellt. Das erlaubte einen zuversichtlichen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025, für das Lockheed Martin mit Erlösen von 74,25 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) rechnet. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 27,15 US-Dollar belaufen, womit die Analystenprognose aber um 79 Cent verfehlt wurde.

Das passt den Anlegerinnen und Anlegern in Verbindung mit dem ohnehin schon unter den Erwartungen ausgefallenen Gewinn nicht. Die Anteile verlor bereits in der US-Vorbörse 4 Prozent an Wert und machte einen Teil der zuletzt verzeichneten Erholungsgewinne wieder zunichte.

Sehr viel besser ist es für RTX gelaufen, das auf ganzer Linie überzeugen konnte. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 8,5 Prozent auf 21,62 Milliarden US-Dollar, womit die Erwartungen regelrecht pulverisiert werden konnten. Werden aufgegebene und verkaufte Geschäftsteile nicht berücksichtigt, lag das Wachstum sogar bei 11 Prozent.

Auch der Gewinn fiel deutlich über den Erwartungen von 1,38 US-Dollar pro Aktie aus und landete schließlich bei 1,54 US-Dollar – das ist der beste Wert seit dem Schlussquartal 2019. Im Jahr zuvor hatte der pro Anteilsschein erzielte Gewinn bei 1,29 US-Dollar gelegen.

Insgesamt erzielte RTX einen Nettoertrag in Höhe von 2,07 Milliarden US-Dollar, woraus ein freier Cashflow in Höhe von 492 Millionen US-Dollar generiert werden konnte. Hier allerdings hat sich RTX aufgrund von neuen Investitionen gegenüber dem Vorjahr stark verschlechtert.

Boom im Triebwerksgeschäft, zufriedenstellender Ausblick auf 2025

Das größte Wachstum gegenüber dem Stand vor einem Jahr verzeichnete Triebwerkstochter Pratt & Whitney mit einem Umsatzanstieg von 17,5 Prozent auf 7,57 Milliarden US-Dollar. Damit bestätigt der Konzern die hohe Nachfrage nach Flugzeugturbinen – ein Umstand der Anlegerinnen und Anleger von MTU Aero Engines und Rolls Royce besten bekannt sein dürfte.

Für 2025 rechnet der Konzern mit anhaltend starken Geschäften. Die Erlöse sollen sich auf 83 bis 84 Milliarden US-Dollar belaufen, was etwas unter der Konsensprognose von 83,34 Milliarden US-Dollar liegt. Die Gewinnprognose hingegen hat mit einer Mittelpunktschätzung von 6,07 US-Dollar pro Aktie die Erwartungen genau getroffen. Mit Blick auf weitere Dividendenerhöhungen wird ein freier Cashflow von 7,0 bis 7,5 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Kursreaktion der Aktie ist das genaue Gegenteil zur derjenigen von Lockheed Martin. RTX legte bereits in der US-Vorbörse um mehr als 5 Prozent zu und konnte sich damit erstmals in seiner Geschichte auf über 130 US-Dollar verteuern – sehr zur Freude derjenigen Leserinnen und Leser, die auf den Optionsschein ME7L1Q gesetzt haben.

Fazit: Nachfragesorgen übertrieben

Die Konzernergebnisse von RTX und Lockheed Martin zeigen eine anhaltend hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern. Der Ausblick der beiden Unternehmen zeigt außerdem, dass es in 2025 zu keinem Rückgang kommen dürfte – auch wenn das zeitweise am Markt befürchtet wurde.

Dass bislang nur RTX mit einem steigenden Aktienkurs belohnt wird, liegt an den klar übertroffenen Erwartungen, während Lockheed Martin sowohl beim Ergebnis als auch der Prognose patzte. Der fallende Kurs bei Lockheed Martin könnte aber aufgrund der gegenüber RTX und Rheinmetall günstigeren Bewertung eine Einstiegschance für Anlegerinnen und Anleger bedeuten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion