Siemens Energy überrascht positiv - Aktie leicht erholt vom Kursrutsch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als von Analysten erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von anhaltend guten Geschäften in der Gas- und Netztechnik. Das Windgeschäft fuhr hingegen weitere Verluste ein. Der freie Finanzmittelzufluss entwickelte sich ebenfalls deutlich stärker als prognostiziert. Der Vorstand stellte daher eine Erhöhung der Prognose für diese Kennziffer in Aussicht.

Die im Dax notierte Aktie erholte sich zu Handelsbeginn am Dienstag deutlich: Ihr Kurs sprang um rund drei Prozent an. Nach einem Kursverlust von einem Fünftel am Vortag fassten Anleger wieder mehr Zuversicht. Am Montag hatte die Aufregung über jüngste Erfolge des chinesischen Start-ups DeepSeek rund um Künstliche Intelligenz (KI) auch die Aktie von Siemens Energy getroffen. DeepSeeks neuestes KI-Modell soll kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips auskommen als die großen Modelle der etablierten Konkurrenz. Allerdings sehen Experten nichts bahnbrechend Neues in der Technologie von DeepSeek.