Die Kernfusion der Geldanlage

von Torsten Ewert

Am Wochenende stieß ich zufällig auf einen Artikel eines Fondsmanagers, in dem es unter anderem um die Klumpenrisiken an den Aktienmärkten ging. Konkret genannt hat er „die völlig überhöhten Anteile der US-Aktien im Weltaktienindex“ und die „extrem hohe Gewichtung einiger weniger Einzelaktien“. Gemeint waren natürlich die sogenannten „Magnificent 7“.

Ein Satz, zwei Fehler

So weit, so gut. Doch dann kam der offenbar unvermeidliche Seitenhieb auf ETFs: Zu verdanken sei „dies auch dem Superboom der ETF (Exchange Traded Funds), in denen die Aktien nicht nach ihren Fundamentaldaten sondern nach ihrer Börsenkapitalisierung gewichtet sind“. (Hervorhebung: TE)