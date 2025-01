Eckert & Ziegler setzt 2024 mehr um als erwartet - Aktie legt zu

Origineller_Name schrieb 07.01.25, 17:22

Zitat:

"Wundert mich trotzdem der Kursanstieg, da man nun ja Pentixapharm aufgrund der Abgabe an die Aktionäre nicht mehr als Aktionär beteiligt ist. Da gingen ja deutlich Vermögenswerte weg und trotzdem zahlt man nun deutlich mehr für die Aktie. Das ist nicht rational."





-> Doch, das ist sogar sehr rational. Pentixapharm war ein Kostenfresser. Der E&Z-Gewinn dürfte allein durch das erfolgreiche Abspalten von Pentixapharm dieses Jahr um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag steigen. Ehe Pentixapharm jemals vielleicht(!) Gewinne gebracht hätte, wäre es noch viele Jahre in Klotz am Bein gewesen, der die Erträge massiv schmälert.



-> Ich finde die Abspaltung im Übrigen auch für die Außenwirkung sehr vorteilhaft. Zum einen zeigt man dadurch einen klaren Fokus auf Isotopen-Erzeugung und Bau von Isotopen-Erzeugern - ohne davon völlig unabhängige Medikamentenentwicklung. Zum zweiten können sich die Isotopen-kaufenden Kunden darauf verlassen, jederzeit an erster Stelle zu stehen, und nicht im durchaus realen Fall von Isotopen-Mangel zurückgesetzt hinter die hauseigene Isotopen-Medikamenten-Tochter.



-> Interesssant an der heutigen Kursentwicklung (die real betrachtet aber schon gestern mit einem 5 %-Sprung bei hohem Volumen eingesetzt hat) ist, daß zum Beispiel auch Formycon heute ohne dazugehörige Meldung um ebenfals rund 10 % steigt. Und das ebenfalls bei weit überdurchschnittlichen Umsätzen. Vielleicht finden hier ja Positionierungen im Pharmasektor statt.