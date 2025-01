Deutschlands Innovationsmotor stockt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Kaum Fortschritt im Startup-Ökosystem



Deutschland brachte im Jahr 2024 lediglich ein neues Unicorn hervor: das

Münchner Fitness-Startup EGYM , das vernetzte Fitnessgeräte und digitale

Plattformen für personalisiertes Training entwickelt. Unicorns, also Startups

mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar, gelten weltweit als

Indikator für ein dynamisches und innovatives Startup-Ökosystem. Seit der

Prägung des Begriffs "Unicorn" im Jahr 2013 zählt Deutschland insgesamt 31

Unicorns .



Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland jedoch ernüchternd ab. Die

USA führen mit insgesamt 653 Unicorns , gefolgt von China mit 312 und Indien mit

70 . Damit liegt Deutschland im globalen Ranking nur auf Platz 7 , hinter

Ländern wie Frankreich und Kanada.





Innovationsdruck in SchlüsselbranchenObwohl Deutschland als weltweit führende Industrie- und Ingenieursnation bekanntist, wird das Potenzial in zukunftsweisenden Bereichen wie Digitalisierung,Plattformökonomie und Nachhaltigkeit nicht ausgeschöpft. Klassische Industrienwie Chemie und Automobil, einst Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft, sindin der Unicorn-Landschaft kaum vertreten. Die Gründe sind strukturell:Geschäftsmodelle in diesen Sektoren benötigen oft hohe Anfangsinvestitionen,haben lange Entwicklungszyklen und sind nicht so leicht skalierbar wie digitalePlattformen.Die Vorreiter: Software und FintechDie wenigen deutschen Unicorns stammen überwiegend aus der Software- undFinanztechnologiebranche (Fintech). Beispiele sind N26 , eine vollständigdigitale Bank, und Raisin , eine Plattform für Zinsvergleiche undFestgeldkonten. Diese Startups profitieren von digitalen Geschäftsmodellen, diedurch Skalierbarkeit und schnellen Marktzugang geprägt sind. Genau hier zeigtsich ein Schwachpunkt der deutschen Innovationslandschaft: Während Software- undFintech-Unternehmen durch ihr dynamisches Wachstum punkten, bleiben klassischeIndustrie- und Produktionsbereiche im globalen Wettbewerb oft zurück.Eine Plattform für neue ImpulseDie Auszeichnungen des German Innovation Award spiegeln diese Herausforderungenwider. Während Software und Fintech regelmäßig an der Spitze vertreten sind,hinken klassische Industrien wie Chemie und Automotive hinterher - sowohl beiInnovationen als auch bei Skalierbarkeit. Die Einreichungsphase für den GermanInnovation Award 2025 läuft noch bis zum 31. Januar . Unternehmen aus allenBranchen haben die Möglichkeit, ihre Projekte einzureichen und damit Teil einerBewegung zu werden, die Deutschlands Innovationskraft auf die globale Bühnebringt: https://anmeldung.german-innovation-award.deQuellen:Deutscher Startup Monitor 2024, Bundesverband Deutsche Startups e.V.Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), 2024, Bericht zurInnovations- und Gründungsdynamik in DeutschlandStatistisches Bundesamt (Destatis), 2024, Internationale Vergleiche vonUnternehmensbewertungen und Startup-DatenZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, 2024Pressekontakt:Florian KleinsteuberCommunications & Brand Strategy, German Design CouncilTelefon: +49 69 24 74 48 662E-Mail: mailto:florian.kleinsteuber@gdc.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63878/5958458OTS: Rat für Formgebung Medien GmbH