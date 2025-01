Fünf-Punkte-Papier für eine praxistauglichere EU-Taxonomie

Berlin (ots) -



- GdW und vdp fordern grundlegende Anpassungen am Regelwerk



Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und der Verband deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) bemängeln seit Inkrafttreten die fehlende

Praxistauglichkeit der EU-Taxonomie. Beide Verbände untermauern ihre Kritik nun

mit einem Positionspapier, in dem sie ihre wesentlichen Kritikpunkte benennen

und konkrete Empfehlungen aussprechen.



Die hinter dem Green Deal stehende Absicht, Kapitalströme in umweltfreundliche

Projekte zu lenken und darüber zur Erreichung der Klimaziele beizutragen,

unterstützen GdW und vdp weiterhin uneingeschränkt. Die bisherige Ausgestaltung

der dazugehörigen Sustainable-Finance-Regulierung halten beide Verbände jedoch

für nicht zielführend:







Kreditinstitute, Unternehmen und Endverbraucher ressourcenseitig vor riesige

Herausforderungen stellt und damit die Erfolgschancen des Regelwerks merklich

schmälert", betonte Sascha Kullig , Mitglied der vdp-Geschäftsleitung.



"Die EU-Taxonomie privilegiert ausschließlich die Gebäude mit der besten

Energieeffizienz mit der Folge, dass das Kapital bevorzugt in sehr gut sanierte

Gebäude fließt. Dieser Ansatz stigmatisiert Gebäude mit schlechter

Energieeffizienz und konterkariert damit die Klimaziele", unterstrich Axel

Gedaschko , Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.



Die am 8. Januar 2025 veröffentlichten Empfehlungen der Plattform for

Sustainable Finance zur Änderung der Taxonomie zielen für beide Verbände nur

ansatzweise in die richtige Richtung. Aus Perspektive der Finanz- und

Wohnungswirtschaft haben vdp und GdW im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie vor

allem fünf Hindernisse identifiziert, die der praktischen Umsetzung und der

Erreichung der Klimaziele entgegenstehen. Beide Verbände zeigen zugleich

mögliche Lösungswege auf:



1) Die Anforderungen für Neubauten hinsichtlich ihres Primärenergiebedarfs

verteuern das Bauen und tragen nicht nennenswert zur CO2-Einsparung bei.



>> Kritik im Detail:



Die EU-Taxonomie verlangt, dass der Primärenergiebedarf eines ab 2021

errichteten Gebäudes mindestens 10 % unter dem Schwellenwert für das

Niedrigstenergiegebäude gemäß nationaler Vorgaben liegt. Diese Regelung

verhindert bezahlbaren Neubau und konterkariert damit die Bestrebungen

Deutschlands und der EU, die Baukosten zu senken und darüber mehr bezahlbaren

Wohnraum zu schaffen.



>> Lösungsweg:



GdW und vdp plädieren dafür, die Energieeffizienzanforderungen an die nationalen

Vorgaben für Niedrigstenergiegebäude anzugleichen, also nicht noch darüber

hinauszugehen. Dies wäre aus Sicht beider Verbände ein zielführender Beitrag zu Seite 2 ► Seite 1 von 3





"Die EU-Taxonomie hat in Umfang und Komplexität ein Maß erreicht, dasKreditinstitute, Unternehmen und Endverbraucher ressourcenseitig vor riesigeHerausforderungen stellt und damit die Erfolgschancen des Regelwerks merklichschmälert", betonte Sascha Kullig , Mitglied der vdp-Geschäftsleitung."Die EU-Taxonomie privilegiert ausschließlich die Gebäude mit der bestenEnergieeffizienz mit der Folge, dass das Kapital bevorzugt in sehr gut sanierteGebäude fließt. Dieser Ansatz stigmatisiert Gebäude mit schlechterEnergieeffizienz und konterkariert damit die Klimaziele", unterstrich AxelGedaschko , Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.Die am 8. Januar 2025 veröffentlichten Empfehlungen der Plattform forSustainable Finance zur Änderung der Taxonomie zielen für beide Verbände nuransatzweise in die richtige Richtung. Aus Perspektive der Finanz- undWohnungswirtschaft haben vdp und GdW im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie vorallem fünf Hindernisse identifiziert, die der praktischen Umsetzung und derErreichung der Klimaziele entgegenstehen. Beide Verbände zeigen zugleichmögliche Lösungswege auf:1) Die Anforderungen für Neubauten hinsichtlich ihres Primärenergiebedarfsverteuern das Bauen und tragen nicht nennenswert zur CO2-Einsparung bei.>> Kritik im Detail:Die EU-Taxonomie verlangt, dass der Primärenergiebedarf eines ab 2021errichteten Gebäudes mindestens 10 % unter dem Schwellenwert für dasNiedrigstenergiegebäude gemäß nationaler Vorgaben liegt. Diese Regelungverhindert bezahlbaren Neubau und konterkariert damit die BestrebungenDeutschlands und der EU, die Baukosten zu senken und darüber mehr bezahlbarenWohnraum zu schaffen.>> Lösungsweg:GdW und vdp plädieren dafür, die Energieeffizienzanforderungen an die nationalenVorgaben für Niedrigstenergiegebäude anzugleichen, also nicht noch darüberhinauszugehen. Dies wäre aus Sicht beider Verbände ein zielführender Beitrag zu