Noch fehlt die strategische Verankerung

Bonn (ots) - Organisationale Resilienz halten 81 Prozent der Unternehmen inDeutschland für ein sehr relevantes Thema, um auf Ausnahmesituationenvorbereitet zu sein, professionell darauf zu reagieren und im Nachgangvorausschauend nachzuarbeiten. Allerdings schätzt mehr als jede dritte Firma (39Prozent) die eigene Resilienz aktuell noch als gering bzw. sehr gering ein. Sogibt es in 87 Prozent der Unternehmen bislang keine Resilienzstrategie und fürdie Umsetzung fehlt in rund zwei Drittel der Firmen (37 Prozent) qualifiziertesPersonal. Das sind Ergebnisse einer Kundenbefragung des FachverbandsOrganisationsentwicklung + Change Management im Bundesverband DeutscherUnternehmensberatungen (BDU) e. V. Dabei haben mittelgroße Unternehmen mit100-1000 Mitarbeitenden laut der Befragung am meisten aufzuholen. Große Firmensehen sich aufgrund regulatorischer Vorgaben etwas besser aufgestellt."Organisationale Resilienz ist ein wichtiger Faktor für Unternehmen, umerfolgreich mit Ausnahmesituationen umzugehen und diese zu überleben. Dennochfehlt bei der Umsetzung oftmals noch der ganzheitliche Blick und selbst in derStrategie ist das Thema nicht ausreichend besetzt. Der Begriff Resilienz wirdhäufig als Fähigkeit interpretiert. Es ist jedoch im Kontext von Organisationenein Prozess, der die drei Schritte anticipating, coping und adapting umfasst",erläutert Jennifer Reckow, Vorsitzende des Fachverbands Organisationsentwicklung+ Change Management das Ergebnis der Befragung.Befürchtete Bedrohung Nummer 1: Weggang von SchlüsselpersonenEine Bedrohung für ihr Unternehmen sieht die Mehrheit der Befragten (61Prozent), wenn Schlüsselpersonen die Firma verlassen. Deutlich dahinter folgenCyberrisiken (53 Prozent) und das Wegbrechen von Liefer- oder Absatzmärkten (35Prozent). So gut wie keine Rolle spielen aus Sicht der Befragten kurzfristigeGesetzesänderungen oder Lieferkettenprobleme. Kleinere Firmen haben verstärktmit Liquiditätsproblemen zu kämpfen (38 Prozent). Wegbrechende Märktebeschäftigen insbesondere Mittelständler (45 Prozent).Nachholbedarf bei Personal, Notfallmanagement und KommunikationDie Identifizierung kritischer Entwicklungen ("anticipating") ist bei derMehrheit der Unternehmen (51 Prozent) im Top-Management angesiedelt. Nur in 29Prozent der Unternehmen gibt es dafür bereits ausreichend qualifiziertesPersonal.Im Umgang mit Ausnahmesituationen ("coping") sehen sich die befragtenUnternehmen gut aufgestellt. In 68 Prozent der Firmen greifen bei KrisenNotfallszenarien, allerdings nicht in ausreichendem Umfang, wie 41 Prozent derBefragten berichten.Ein wichtiger Baustein, um Krisen zu meistern, ist eine gute Kommunikation. Auch